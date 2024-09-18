Житель Новосибирска пытался незаконно вывезти полмиллиона рублей в Турцию

Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачёво задержали новосибирца, который хотел вывезти в Стамбул полмиллиона рублей.

29-летний житель Новосибирска, выбравший «зеленый коридор» для прохождения таможенного контроля. Однако в его багаже были обнаружены наличные в размере более 9 тысяч долларов США и 503 тысячи рублей. Деньги помогла найти служебная собака по кличке Бьёрн.

Мужчина пояснил, что вез валюту для приобретения одежды за границей и последующей продажи в России.

Таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Изъятые 502 тысячи рублей переданы в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что более 15 тонн контрабандного нефрита задержали таможенники в Новосибирске.