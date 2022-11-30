С 2024 года граждане России смогут получать уведомления об уплате налогов на «Госуслугах»

С 2024 года граждане России могут получить уведомления и требования об уплате налогов от налоговых органов в электронной форме — через личный кабинет на «Госуслугах». Соответствующий законопроект одобрило правительство. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Ведомство разработало проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», документ был размещен на портале проектов правовых актов летом.

— С учетом достигнутой на сегодняшний день цифровой зрелости налогоплательщиков, а также потенциала портала Госуслуг мы предлагаем цифровизировать отправку налоговых документов. Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются Госуслугами, с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым, — объяснил министр финансов Антон Силуанов.

Передача документов, составляющих налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем человек передумает получать уведомления через «Госуслуги», он сможет сообщить об этом в налоговый орган, и отправка налоговых документов на портале прекратится в течение трех дней.

Сейчас налоговые уведомления отправляют заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

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