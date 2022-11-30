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В 2022 году существенно выросла доля китайских брендовых авто в Новосибирске

  • 30/11/2022, 15:32
китайские автомобили
Самыми популярными брендами стали LIFAN и Chery.

Эксперты Авито Авто оценили долю китайских брендов на авторынке в Новосибирске, а также назвали самые популярные в городе модели из Поднебесной.

Согласно полученным данным, на долю китайских брендов в январе-ноябре 2022 года пришлось 10,8% (1,2% в прошлом году) предложения новых автомобилей в Новосибирске. Если говорить о структуре предложения авто с пробегом на Авито Авто, на долю китайских брендов в Новосибирске в январе-ноябре 2022 года пришлось 0,9%.

Средняя цена нового китайского автомобиля на Авито Авто составила в январе-ноябре 2022 года в городе составила 2 154 000 рублей, а средняя цена авто с пробегом китайской модели — 979 000 рублей.

— На данный момент модели из Китая обладают всеми современными характеристиками, и часто оснащены качественной электроникой, — подчеркивают эксперты Авито Авто.

Эксперты считают, что первое место в рейтинге самых популярных в городе моделей из Поднебесной в 2022 году занимает Chery Tiggo 7 Pro. На долю этой модели пришлось 27,3% объявлений о продаже новых китайских авто в Новосибирске.

На втором месте — Chery Tiggo 8 Pro с долей в структуре предложения новых китайских автомобилей на Авито Авто в Новосибирске в 22,8%. Третью позицию занимает Chery Tiggo 4. Замыкают топ-5 модели Chery Tiggo 8 и Chery Tiggo 8 Pro Max.

Самая популярная на рынке автомобилей с пробегом в городе модель среди китайских в январе-ноябре 2022 года — LIFAN X60. Доля модели в структуре предложения китайских авто с пробегом на Авито Авто в Новосибирске составила 11,3%. На втором месте — Chery Tiggo 4, на третьем — Chery Tiggo. Замыкают топ-5 Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro.

 

Ранее редакция сообщала, что вопреки прогнозам, на авторынке России нет проблем с автозапчастями

Фото из официального Телеграмм-канала Chery

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : китайские автомобили авторынок


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