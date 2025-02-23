С 21 марта в Новосибирской области стартует сезон весенней охоты

В Новосибирской области определены сроки промысловой, любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях, а также звери и птицы, разрешённые для промысла.

В Минприроды Новосибирской области сообщили, что весенняя охота на бурых медведей официально начнётся 21 марта, а завершится 10 июня.

Традиционная весенняя охота на селезней уток и белолобых гусей делится на два этапа.

Первая часть, продолжительностью пять дней, начинается с третьей субботы апреля — 19 апреля. Открытие в эти дни состоится для южных районов области: в Баганском районе, Доволенском районе, Здвинском районе, Карасукском районе, Кочковском районе, Краснозерском районе, Купинском районе, Ордынском районе, Сузунском районе, Черепановском районе, Чистоозерном районе.

С 26 апреля охота откроется на остальных территориях: Барабинском районе, Болотнинском районе, Венгеровском районе, Искитимском районе, Каргатском районе, Колыванском районе, Коченевском районе, Куйбышевском районе, Кыштовском районе, Маслянинском районе, Мошковском районе, Новосибирском районе, Северном районе, Татарском районе, Тогучинском районе, Убинском районе, Усть-Таркском районе, Чановском районе, Чулымском районе. Её продолжительность также 5 дней.

Напомним, в 2024 году новосибирским охотникам разрешили отстрелить 333 бурых медведя (24,72% от общей популяции) и 2232 барсука (9,09%).

В регионе зарегистрированы свыше 112 тысяч охотников, имеющих охотничьи билеты федерального образца.

Ранее редакция сообщала, что опытом Новосибирска по дистанционной выдаче разрешений на охоту заинтересовалась вся Россия. «Цифровая песочница» действует с 2023 года.