В Новосибирске «СибЭксперт» выкупил 99% компании «Чистая Планета»

ООО «СибЭксперт» довело свою долю в компании «Чистая планета» до 99%, сообщил финансовый консультант «Чистой планеты» ООО «Юнисервис Капитал».

Доля в 21% приобретена у Екатерины Дектярниковой. Оставшийся 1% принадлежит ООО «Экологика».

Напомним, первое сообщение о смене собственника ООО «Чистая Планета» было опубликовано 7 февраля. Тогда «Сибэксперт» приобрел 78% долей компании.

В октябре 2023 года «Чистая планета» разместила на бирже дебютный выпуск облигаций в размере 100 млн рублей. Весь объем — 100 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1 037 сделок. В ноябре 2024 года компания сообщила, что уход потребителей на маркетплейсы лишил ее части выручки, и отказалась от кредитного рейтинга, отметив, что не может его поддерживать. В декабре эмитенту удалось избежать фактического дефолта и рассчитаться с инвесторами.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Чистая планета» образовано в 2019 году в г. Искитим Новосибирской области. Уставной капитал — 35 тысяч рублей. Конечными владельцами компании являются Светлана Бызгаева (ООО «СибЭксперт») и Вита Кобак (ООО «Экологика»). Директор — Вадим Шварцкопф. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 234,2 млн рублей (в 2022 году — 268,6 млн рублей, -12%), чистая прибыль — 12,2 млн рублей (в 2022 году —19,1 млн рублей).

ООО «СибЭксперт» зарегистрировано в октябре 2002 года в Новосибирске. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал 10 тысяч. Единственный собственник и генеральный директор — Светлана Бызгаева. Баланс за 2023 год — 0, чистая прибыль — 450 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что компания экс-силовика построит высотку рядом с Технопарком в Новосибирске. Жители Академгородка возмущаются небольшим количеством парковок, учтенных в проекте объекта.