ВТБ начал работать по новым условиям госпрограмм кредитования бизнеса

С 21 сентября клиенты среднего и малого бизнеса могут подать заявку в ВТБ на льготный кредит на новых условиях. Ставки снижены на 0,5 п.п. сразу по трем госпрограммам поддержки предпринимателей:

По госпрограмме инвесткредитования МСП, запущенной в в августе этого года;

По программе «1764» Минэкономразвития;

По программе стимулирования кредитования МСП ЦБ РФ и Корпорации МСП.

«Льготные программы – один из важнейших инструментов поддержки и развития среднего и малого бизнеса. Сегодня на них приходится более трети кредитного портфеля ВТБ в этом сегменте. Снижение ставок сделает эти продукты еще более привлекательными для клиентов, поможет предпринимателям более уверенно планировать развитие своего дела. Ставки снижены по востребованным программам, рассчитанным на широкий круг предприятий. Мы планируем существенно нарастить выдачи по ним до конца года», − прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

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