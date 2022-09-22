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ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке

  • 22/09/2022, 12:21
По данным пресс-службы кредитной организации ВТБ, получить кредит по новым условиям можно до конца года.
новости бизнеса— На фоне поэтапного снижения ключевой ставки мы вернули на комфортный для клиентов уровень тарифы по кредитам на вторичном рынке. Вероятно, раунд смягчения денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому на первый план выходят неценовые параметры, которые также очень важны для заемщиков. ВТБ ранее снизил первый взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает «порог входа» при покупке «вторички», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Условия по ипотеке с господдержкой сохранены без изменений, добавили в пресс-службе ВТБ.
Фото: pexels.com — Ketut Subiyanto
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Регионы: Сибирь

Теги : недвижимость в кредит ипотека


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