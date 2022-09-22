ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке

— На фоне поэтапного снижения ключевой ставки мы вернули на комфортный для клиентов уровень тарифы по кредитам на вторичном рынке. Вероятно, раунд смягчения денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому на первый план выходят неценовые параметры, которые также очень важны для заемщиков. ВТБ ранее снизил первый взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает «порог входа» при покупке «вторички», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.