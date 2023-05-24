Власти могут запретить экспорт бензина

В условиях сокращения субсидий для предприятий по переработке нефти в стране могут запретить экспорт бензина, пишет ФАН со ссылкой на агентство Reuters.

Издание отмечает, что российские власти рассматривают возможность введения ограничений, с целью предовращения нехватки топлива на внутреннем рынке и роста цен.

А перспектива роста цен существует из-за правительственных планов вдвое снизить демпферные выплаты нефтяным компаниям этим летом.

Кроме того, возможно повышение норм продажи бензина на российской бирже для нефтеперерабатывающих компаний, считают аналитики.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область попала в российский Топ-10 по дешевизне бензина.