Компания S7 запускает рейсы из Новосибирска во Владикавказ

В связи с ростом интереса новосибирских туристов к горным регионам страны компания S7 запускает новый рейс из Новосибирска до Владикавказа и обратно. Об этом сообщает пресс-служба S7. По информации компании, вылеты будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям. По информации пресс-службы аэропорта «Толмачёво», в конце прошлого года S7 открыла новый рейс Новосибирск — Певек (Чукотский АО), а в 2023 году возобновила международные рейсы в Урумчи и Пекин (Китай).
По данным МТС Travel, на минувших майских выходных количество новосибирцев, отправившихся в путешествие за пределы региона, выросло вдвое. В число популярных зарубежных стран у новосибирцев вошли Таиланд, Турция и Абхазия, а самыми популярными направлениями по России стали Алтай, Сочи и Санкт-Петербург. Турпоток в страны ближнего зарубежья (СНГ, Грузия и Абхазия) сократился на семь процентов по сравнению с 2022 годом.
Так, в первой половине мая каждый третий из новосибирских туристов резервировал отели и турбазы в Горном Алтае и Белокурихе. На втором и третьем месте оказались Турция и Таиланд — туда устремились 17 и 12 процентов путешественников соответственно. Далее следуют Абхазия и ОАЭ (по 6 процентов от всех бронирований), Армения (4 процента), Узбекистан и Египет (по 3 процента) и Китай (2 процента).
Ранее редакция сообщала об индексации субсидий на региональные перевозки.
Фото Flicr.com, автор GensaGensa
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