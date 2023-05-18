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Компания S7 запускает рейсы из Новосибирска во Владикавказ

  • 18/05/2023, 10:41
Автор:
рейс Новосибирск - Владикавказ
У новосибирских туристов растет интерес к отдыху в горных регионах страны.

В связи с ростом интереса новосибирских туристов к горным регионам страны компания S7 запускает новый рейс из Новосибирска до Владикавказа и обратно. Об этом сообщает пресс-служба S7. По информации компании, вылеты будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям. По информации пресс-службы аэропорта «Толмачёво», в конце прошлого года S7 открыла новый рейс Новосибирск Певек (Чукотский АО), а в 2023 году возобновила международные рейсы в Урумчи и Пекин (Китай).

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Владикавказ удачно расположен в самом центре Северо-Кавказского региона, отсюда удобно начинать путешествие по Осетии, Чечне, Дагестану, поехать в Грузию, комментирует директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников. Активный природный отдых можно объединить с расслабленным курортным: до Пятигорска и Минеральных вод несколько часов езды на автомобиле. Уверен, путешественники из Сибири оценят удобство прямых перелетов с S7 Airlines.

По данным МТС Travel, на минувших майских выходных количество новосибирцев, отправившихся в путешествие за пределы региона, выросло вдвое. В число популярных зарубежных стран у новосибирцев вошли Таиланд, Турция и Абхазия, а самыми популярными направлениями по России стали Алтай, Сочи и Санкт-Петербург. Турпоток в страны ближнего зарубежья (СНГ, Грузия и Абхазия) сократился на семь процентов по сравнению с 2022 годом.

Так, в первой половине мая каждый третий из новосибирских туристов резервировал отели и турбазы в Горном Алтае и Белокурихе. На втором и третьем месте оказались Турция и Таиланд — туда устремились 17 и 12 процентов путешественников соответственно. Далее следуют Абхазия и ОАЭ (по 6 процентов от всех бронирований), Армения (4 процента), Узбекистан и Египет (по 3 процента) и Китай (2 процента).

 

Ранее редакция сообщала об индексации субсидий на региональные перевозки.

Фото  Flicr.com, автор GensaGensa

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Рубрики : Бизнес Туризм Транспорт

Регионы: Чукотский АО Новосибирская область Владикавказ

Теги : туристические маршруты российские авиаперевозчики


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