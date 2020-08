Яндекс запускает в Новосибирске приложение для решения повседневных задач

Приложение Яндекс Go поможет быстро и выгодно добраться до нужного места, подскажет расписание ближайшего автобуса и предложит, что заказать на ужин. С помощью нового приложения можно вызвать грузовую машину и грузчиков, или срочно передать документы с курьером. А для особых случаев — заказать машину с персональным водителем в Ultima. Все эти возможности доступны в одном универсальном приложении, сообщает пресс-служба компании.

Go заменит приложение Яндекс.Такси функции которого начали расширяться ещё в марте этого года, когда в нём появилась Еда. С запуском Яндекс Go к ним добавляется расписание наземного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев. Объединив в одном приложении возможности разных сервисов, Яндекс Go будет эффективнее использовать все их ключевые технологии. Благодаря этому водители и курьеры, выполняющие заказы сервиса, будут меньше работать «вхолостую» и меньше ждать новых заказов, уверены в компании.

Фото предоставлено компанией