С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС

Закон существенно изменит механизмы возмещения жилья, утраченного в результате чрезвычайных ситуаций. Граждане регионов, разработавших программы страхования жилья, получат государственные гарантии полного возмещения стоимости жилья, при этом стоимость страховки от ЧС и стандартных «бытовых» рисков составит около 150-200 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе ВСС, РСА и НССО.

Отмечается, что закон о страховании жилья от ЧС наделяет регионы правом разработать свои программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций и иных рисков (при этом конкретный состав рисков, наиболее актуальный для данного региона, региональные власти могут выбрать самостоятельно). Страхование является добровольным и реализуется по аналогии с московской программой страхования жилья, за счет страховых механизмов и с субсидированием страхования со стороны федерального бюджета.

Предполагается, что платежи за страхование будут включаться в платежки ЖКУ — гражданин сможет самостоятельно решить, оплачивать страховку или вычеркнуть ее из платежки.

— Такой подход и субсидирование страхования со стороны федерального бюджета позволит существенно снизить стоимость страхования: если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5-7 тысяч рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150-200 рублей в месяц или 1800-2400 рублей в год. Минимальный набор рисков — страхование исключительно от ЧС — и вовсе предположительно обойдется примерно в 300-350 рублей в год., — сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Он подчеркнул, что в результате средства регионов на страхование не будут расходоваться, а федеральный бюджет существенно ограничивает и снижает свои расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Игорь Юргенс отметил, что для того, чтобы региональная программа начала работать, губернатор и администрация региона должны определить: конкретные риски, которые будут страховаться по региональной программе; назначить исполнительный орган субъекта РФ, ответственный за реализацию программы и за организацию выплаты компенсации из бюджета; определить условия и правила отбора страховых компаний, которые будут участвовать в программе; определить порядок взаимодействия участников программы; определить правила «нарезки» (создание лотов) и распределения территорий региона между страховыми компаниями; определить процедуры заключения договоров, уплаты страховых взносов и распространения страховых полисов (например, через квитанцию ЖКХ);

Все эти решения должны быть закреплены соответствующим нормативным документом на уровне региона.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время определены 14 «пилотных» регионов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Игорь Юргенс отметил, что, к сожалению, в настоящее время готовность к запуску региональных программ страхования жилья не является полной.

— Со своей стороны ВСС исполнил все требования закона, в частности, разработал IT систему для учета договоров страхования жилья АИС Жилье. При этом документ, регламентирующий работу этой системы — “Порядок информационного взаимодействия в АИС Жилье” — был выпущен только 1 августа. Система АИС Жилье разрабатывалась по проектам этого документа. В настоящее время IT подразделение ВСС изучает данный документ с целью определить, существует ли необходимость внесения доработок в систему и, если она есть, внести их в кратчайшие сроки, — уточнил Игорь Юргенс.

Кроме того, из шести документов, которые необходимы для начала работы регионов по состоянию на 2 августа — последний рабочий день перед началом действия закона — не готовы еще два – «Методика определения размера ущерба» (в настоящее время находится в Правительстве РФ) и «Методика разработки Региональных программ» (находится в Минюсте РФ).

— Мы надеемся, что данные нормативные пробелы будут восполнены в ближайшее время, что позволит и гражданам, и региональным властям вести и без того сложную борьбу со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, имея надежную финансовую поддержку со стороны страховых компаний, — сказал Игорь Юргенс.

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