«Белла Сибирь» намерена расширить производство в Новосибирске

— Мы хотим реализовать в Новосибирске три инвестиционных проекта, — сообщил во время пресс-подхода президент правления польской группы компаний TZMO SA (Торуньское предприятие перевязочных материалов), основатель предприятия по производству гигиенических изделий ООО «Белла Сибирь» Ярослав Юзефович. — Первый — по производству гипсовых бинтов, второй — медицинских пластырей. Третий (самый крупный и важный) — производство медицинских изделий — специализированных повязок для продажи в РФ.

Для реализации проекта «Белла Сибирь» необходим новый земельный участок. В ходе визита на предприятие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова шла речь о расположенном рядом участке площадью 4 га.

— Сегодня губернатор попросил своих подчиненных рассмотреть участок, который мы просим. Надеемся, что решение будет принято, и мы сможем внести его в наш план инвестиций, — говорит Юзефович.

Как пояснил корреспонденту InfoPro54 вице-губернатор Сергей Семка, речь идет об участке, который находится на территории ОАО «Сибэлектротерм». По его словам, уже проведены предварительные переговоры с кредиторами, в том числе залоговыми. На ближайшее собрание планируется вынести вопрос о выставлении участка на продажу. Эту тему губернатор поручил проработать в течение месяца.

К началу ноября «Белла Сибирь» хочет подготовить бизнес-план проекта, чтобы начать инвестиции в 2020 году. Объем производства и объем инвестиций Ярослав Юзефович не озвучил, однако отметил, что он намного больше, чем компания уже вложила в свое развитие в Новосибирске.

— Это будет совершенно новое производство. В дополнение к тому, что сейчас у нас работает в Егорьевске. Эту продукцию в России мы еще не производим, поэтому с запуском проектов в Новосибирске наш ассортимент расширится, — добавила директор ТZМО SA по Восточному рынку Беата Рогальска. — Сегодня 68% общего оборота, который продается в России, — это продукция, произведенная на российских фабриках: в Егорьевске и Новосибирске. После запуска производства медицинской продукции это будут 80%.

В следующем году компания планирует начать строительство офиса и обучающего центра в Ростове-на-Дону. Кроме того, она не отказалась от планов создать площадку в Санкт-Петербурге.

Президент TZMO SA также отметил, что компания хотела бы реализовать в Новосибирске еще один инвестпроект. На базе ГБУЗ «Городская клиническая больница № 25» создать стерилизационный центр, который будет работать с медучреждениями. В Польше в таких центрах ведется профессиональная стерилизация медицинских инструментов, спецстирка медицинской одежды, формирование наборов для процедур, операционных и т. д.

— Создание такого центра позволило бы повысить качество и безопасность услуг, оказываемых в больнице, — уверен Ярослав Юзефович. — Мы хотим предложить такой проект городу. Готовы его финансировать, но договор должен быть партнерским (софинансирование).

BELLA Sibir работает на новосибирском рынке уже 10 лет. Площадь имеющегося земельного участка — 3 га. Производство бумажных изделий Bella №1 было открыто в Новосибирске в феврале 2017 года. Инвестиционные вложения в проект составили 400 млн рублей. Было построено производственное здание, установлены линии для производства носовых платков и гигиенических салфеток. Финансирование инвестиционного проекта проходило за счет собственных средств компании. В январе 2018 года представители BELLA Sibir сообщили, что планируют на действующей площадке создать цех и производить в Новосибирске бытовую и медицинскую дезинфицирующую химию. По экспертным оценкам, речь шла об инвестициях около 200 млн рублей.

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