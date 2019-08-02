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В НГУЭУ зафиксирован самый высокий проходной балл на «Экономику»

Завтра завершается первая волна зачисления в вузы.
  • 02/08/2019, 18:54
В НГУЭУ зафиксирован самый высокий проходной балл на «Экономику»

— Сегодня уже можно анализировать данные и делать выводы о качестве поступающих, — цитирует ответственного секретаря приемной комиссии НГУЭУ Александра Ломоносова пресс-служба университета. — И мы видим, что высокобалльники осознанно выбирают профильный вуз для получения качественного практикоориентированного образования.

По профильному направлению «Экономика» НГУЭУ показал самый высокий минимальный проходной балл первой волны зачисления в Новосибирске — 264 балла. По данным конкурсных списков, опубликованных на официальных сайтах, в НГУ этот показатель равен 262 баллам, в НГТУ — 261, в СИУ РАНХиГС — 250.

Как отмечает Александр Ломоносов, и по техническим направлениям результаты первой волны в НГУЭУ радуют: на «Прикладной информатике» минимальный проходной балл первой волны равен 218 баллам, на «Информационных системах и технологиях» и «Фундаментальной информатике и информационных технологиях» — по 213.

В пресс-службе отметили, что приказы о зачислении в первую волну будут опубликованы на сайте вуза в разделе «Поступающему» 3 августа 2019 года. Вторая волна пройдет 8 августа, будут заполнены 100% бюджетных мест, а также будут зачислены все желающие обучаться на коммерческой основе на очной и очно-заочной формах обучения. Крайний срок подачи оригиналов документов об образовании и заявлений о согласии на зачисление — до 18:00 6 августа 2019 года.

Фото: пресс-служба НГУЭУ

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