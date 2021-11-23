С буллингом в учебных заведениях будет разбираться специальная рабочая группа в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила «Ъ», что инициировала создание рабочей группы, которая займется правовыми вопросами безопасности детей и педагогов в учебных заведениях.

— Тема буллинга — это то, что будоражит общественность в последние годы, — объяснила она. — При этом никаких законопроектов по теме буллинга в России еще не было.

В рабочую группу войдут криминологи, суицидологи, представители СПЧ и профильных НКО. В Госдуме также рассчитывают, что к работе подключится детский омбудсмен Мария Львова-Белова и члены Совета Федерации.

Действующее законодательство позволяет привлечь обидчика к ответственности за буллинг, отметила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

— Но на практике буллинг носит скрытый характер, а жертва не обращается за помощью. Кроме того, педагоги и иные уполномоченные лица иногда недостаточно серьезно относятся к оскорблениям ребенка со стороны сверстников. В связи с этим мы видим, что необходимо закрепление в законе понятия травли/буллинга, ответственность за них, а также соответствующие меры профилактики и противодействия, — сообщила госпожа Тягай.

Председатель общественного совета при Минпросвещения Виталий Сурвилло полагает, что снизить градус агрессии в школе поможет укрепление статуса учителя. Он предлагает придать учителю статус госслужащего: такой нормативный акт, по его словам, принят во Франции. Тогда оскорбление учителя будет равносильно оскорблению, например, полицейского. Ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) предусматривает наказание от штрафа в 40 тыс. руб. до исправительных работ на год.

В борьбе с буллингом поможет закрепление в законе «Об образовании» службы примирения, сообщил Антон Коновалов, профессиональный медиатор и разработчик концепции школьных служб примирения.