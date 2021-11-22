В Новосибирске началась вакцинация иностранных граждан против коронавируса

Иммунизация иностранных граждан в Новосибирской области проводится на возмездной основе, сообщает пресс-служба регионального правительства. В настоящее время специально для вакцинации этой категории региональным минздравом закуплено более 2,6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

В числе первых вакцинирующихся иностранцев – сотрудники турецкой компании-застройщика, которая занимается строительством международного терминала аэропорта «Толмачево». Сегодня в аэропорту «Толмачево» прививки им ставили медработники Обской центральной городской больницы. Вакцинация проводится в отдельном кабинете. В заявке – порядка 350 человек.

— На территории области сформированы по потребности списки, сформированы мобильные бригады, которые выезжают на предприятия, в магазины, гостиницы, в которых работают иностранные граждане, — рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

В правительстве Новосибирской области отметили, что, учитывая спрос, который имеется у компаний, привлекающих трудовых мигрантов, а также количество иностранных студентов, которые обучаются на территории области, министерство здравоохранения региона будет запрашивать дополнительные поставки вакцины. В настоящее время потребность оценивается в 8 тысяч доз.