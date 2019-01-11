 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

В 2018 году в Росреестр обратились 722 тысячи жителей области

Это на 8% больше, чем в 2017 году.
  • 11/01/2019, 18:03
z_dac89066

Общее количество заявлений, поданных на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в 2018 году, составило 722 тысячи, это на 8% больше, по сравнению с показателями 2017 года – 669,5 тысячи, сообщили в пресс-службе ведомства.

По сравнению с показателями 2016 года — 580,6 тысячи заявлений, рост составил 24%.

Из 722 тысяч заявлений 626,6 тысячи заявлений подано на государственную регистрацию прав, это 87% заявлений от общего количества. 35,5 тысячи заявлений подано для осуществления кадастрового учета и регистрации прав в порядке единой процедуры, это 5% от общего количества поданных заявлений. 60 тысяч заявлений подано на государственный кадастровый учет – это 8% заявлений.

В декабре 2018 года в Управление поступила 71,5 тысяча заявлений, на 26% меньше, чем в декабре 2017 года – 89,8 тысячи заявлений.

Фото: vk.com

Популярное с сайта

Новосибирский филиал Россельхозбанка увеличил выдачу ипотеки более чем в 2 раза

11/01/2019, 11:06
Повышенным спросом в 2018 году пользовалась программа для приобретения вторичного жилья.

Новосибирск делится «цифровыми» кадрами

11/01/2019, 11:00
Кто ушел, кто пришел — итоги 2018 года для новосибирского ИТ/телекома.

Шопинг, еда на дом, кино, онлайн-игры, обучение

11/01/2019, 10:58
Специалисты Яндекс.Кассы выяснили, сколько сибиряки расходовали в интернете на развлечения и другие занятия.

Актуальный разговор

«Задача — интеграция в инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли»

Все материалы
Новости

Смету на материалы при подготовке строительства четвертого моста завысили

11/01/2019, 20:43

С элеваторов Новосибирской области в 2018 году отгружено около 700 тысяч тонн зерна

11/01/2019, 17:29

В ТОП-10 продаж авто с пробегом попала Новосибирская область

11/01/2019, 16:53

Более 43 млн пассажиров перевезено на ЗСЖД в 2018 году

11/01/2019, 13:45

«База ПТК-30» войдет в конкурсное производство

11/01/2019, 12:21

Новосибирский филиал Россельхозбанка увеличил выдачу ипотеки более чем в 2 раза

11/01/2019, 11:06

Новосибирск делится «цифровыми» кадрами

11/01/2019, 11:00

Шопинг, еда на дом, кино, онлайн-игры, обучение

11/01/2019, 10:58

В 2018 году Новосибирск посетили 25,5 тысяч «безвизовых» китайских туристов

11/01/2019, 10:44

В Региональной приемной Медведева в Новосибирской области сменился руководитель

10/01/2019, 18:55

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×