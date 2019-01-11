В 2018 году в Росреестр обратились 722 тысячи жителей области

Общее количество заявлений, поданных на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в 2018 году, составило 722 тысячи, это на 8% больше, по сравнению с показателями 2017 года – 669,5 тысячи, сообщили в пресс-службе ведомства.

По сравнению с показателями 2016 года — 580,6 тысячи заявлений, рост составил 24%.

Из 722 тысяч заявлений 626,6 тысячи заявлений подано на государственную регистрацию прав, это 87% заявлений от общего количества. 35,5 тысячи заявлений подано для осуществления кадастрового учета и регистрации прав в порядке единой процедуры, это 5% от общего количества поданных заявлений. 60 тысяч заявлений подано на государственный кадастровый учет – это 8% заявлений.

В декабре 2018 года в Управление поступила 71,5 тысяча заявлений, на 26% меньше, чем в декабре 2017 года – 89,8 тысячи заявлений.

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