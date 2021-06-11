С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

— Лор-заболевания у детей сегодня являются довольно распространенной и актуальной проблемой не только в Новосибирской области, но и во всех регионах Сибири. У нас сложный климат. Плюс ухудшение качества питания, а также увеличение количества вирусов и инфекций — все это очень сильно сказывается на здоровье именно детей: с каждым годом они болеют чаще, у них выявляется гораздо больше патологий, чем ранее, — поясняет врач – отоларинголог, лор- хирург ООО «Санаторий Парус-Резорт» (PARUS medical resort & SPA) Геннадий Меликсетов. — Кроме того, нередки ситуации наследственных лор-заболеваний, когда, к примеру, мама во время беременности болела ОРВИ и принимала антибактериальные препараты. В такой ситуации у наших маленьких пациентов чаще всего преобладают заболевания аллергического генеза.

По его наблюдению, в основном речь идет о таких заболеваниях носоглотки, как гипертрофия аденоидов, вазомоторные и аллергические риниты, гипертрофия небных миндалин.

— При лечении ребенка главное — провести правильную диагностику. Лично я использую для этого эндоскопию и по результатам диагностики принимаю решение: будет это консервативное или оперативное лечение, — говорит Геннадий Меликсетов.

При консервативном лечении специалисты санатория используют препараты и физиопроцедуры. Из физио, по словам врача-отоларинголога, наиболее эффективна лазеротерапия, которая в санатории PARUS medical resort & SPA делается с помощью аппарата английской компании BTL.

— Лазеротерапия — это хорошая альтернатива хирургическому лечению. Если аденоиды не запущены, то вполне можно обойтись без оперативного вмешательства. Лечение проводится курсом от 5 до 10 процедур, в зависимости от тяжести заболевания, плюс к нему подключается медикаментозная терапия, — говорит Геннадий Меликсетов. — Из физиотерапии при работе с детьми мы также используем промывание небных миндалин при помощи аппарата «Танзилор», вакуум и ультразвук. В итоге с большей частью случаев мы справляемся с помощью консервативной терапии. Особенно это актуально для маленьких детей в возрасте 2-3 лет. Здесь очень высокая вероятность, что при своевременном обращении нам удастся справиться с проблемой без операции.

Консервативное лечение может проводиться амбулаторно, то есть детям не обязательно находиться в санатории. Их можно привозить только на процедуры и консультации врача. В среднем это обходится в 5-6 тысяч рублей за курс. Еще один вариант — лечение в стационаре — подходит для тех, кто хочет не только пройти курс по линии лор-заболеваний, но и отдохнуть, воспользоваться другими процедурами санатория.

Что касается оперативного вмешательства, то оно необходимо в запущенных случаях, когда за плечами у ребенка и родителей несколько курсов лечения, не принесших результата.

— После оценки состояния маленьких пациентов я прямо говорю родителям: необходима операция. Консервативное лечение в вашем случае бесполезно, не стоит мучить себя и ребенка. Лучше сделать операцию и жить спокойно без храпов, гнусавостей и частых болезней. Кроме того, аденоиды способствуют рассеянности внимания ребенка, поэтому становятся довольно серьезной проблемой для детей, которые собираются в школу. Если к этому возрасту не удается справиться с этой проблемой консервативно, то лучше решить ее глобально. После операции дети некоторое время находятся под наблюдением, — рассказывает собеседник Infopro54. — В нашей профессии и с нашими пациентами самое главное — делать все на совесть. К примеру, не важно какой тип лечения мы выбираем — консервативный или оперативное вмешательство — мы обязательно собираем анамнез по каждому ребенку, его питанию, образу жизни, жилищно-бытовым условиям и назначаем не только лечение, но и даем рекомендации родителям, как скорректировать сопутствующие факторы.

Сегодня в санаторий PARUS medical resort & SPA приезжает на лечение множество семей с детьми, у которых есть различные лор-заболевания, причем не только из Новосибирской области, но и из других регионов Сибири.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.