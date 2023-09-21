Цех оборонного завода реконструируют и надстроят в Новосибирске

В здании бывшего цеха оборонного завода имени Коминтерна, расположенном на пересечении улиц Серебренниковской и Кирова, началась реконструкция. Его переделывают под коммерческие и жилые помещения. Об этом сообщил информационный портал мэрии Новосибирска «Новосибирские новости».

Напомним, в 2019 году четырехэтажный корпус завода купил новосибирский девелопер Тимур Саттаров. В конце 2022 года он представил на градостроительный совет мэрии проект редевелопмента территории. На площадке инвестор планирует построить многофункциональный комплекс «Аргентум». Во дворе квартала планировалось возвести две башни высотой 16 и 17 этажей, а здание завода реконструировать и добавить три этажа. Общая площадь комплекса заявлялась 60,5 тысячи кв. м.

На первых этажах реконструированного здания Саттаров планировал открыть магазины, рестораны, галереи с атриумом и фуд-молл. На верхних этажах разместить офисы, а на крыше здания — летнюю террасу. В башнях — спортивный и медицинский центр, а также апартаменты или гостиницу. Сейчас площадь бывшего цеха оборонного завода — более 9 тысяч кв. м.

По словам члена градсовета, архитектора Игоря Поповского, здание цеха бывшего завода Коминтерна не является исторической ценностью. Ранее объект планировалось сносить и строить новое здание:

— Я давал заключение градостроительному совету Новосибирска о том, что башни, которые планируется построить внутри квартала, могут искажать визуальное восприятие въездных ворот. Но, насколько я помню, градостроительный совет в итоге отнесся к этому проекту положительно.

Брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров пояснил редакции Infopro54, что свежей информации о проекте в публичном пространстве не было давно. Сам инвестор, Тимур Саттаров, о нем тоже не говорит.

— Как брокер, я бы вписал в концепцию этого комплекса, расположенного в центре города, проекты уровня «бизнес+», которые позволят получить дополнительный приток клиентов другому проекту Саттарова — Lukse, — рассуждает эксперт. — Все объекты: гостиницу, офисы, бизнес-центр, апартаменты нужно делать класса «люкс». Если фудкорт, то на него нужно посадить несколько ресторанов для солидных клиентов, чтобы они могли сделать выбор по своему вкусу, то есть сделать многофункциональный комплекс московского уровня. В Новосибирске такого предложения в центре города сейчас нет, и оно будет востребовано. Вообще, место очень «вкусное», а если учесть, что Тимур Саттаров не умеет строить дешево и плохо, то любая концепция должна выстрелить.

Ранее редакция рассказывала о том, что на Чернышевском спуске в Новосибирске может появиться небоскреб в 60 этажей.