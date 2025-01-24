С массовым сбоем в работе интернета столкнулись жители Новосибирской области

24 января 2025 года пользователи российского сегмента интернета столкнулись с масштабным сбоем в работе мобильных операторов, что подтверждается данными специализированных сервисов.

Жалобы начали поступать около 11:00 по московскому времени. По информации сервисов Downdetector и «Сбой.рф», наибольшие проблемы возникли у операторов связи МТС, «МегаФон», T2 (Тele2), «Билайн» и Yota. Кроме того, пользователи столкнулись с неполадками в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, стриминговых платформ, игровых сервисов Steam и Roblox, а также крупных банковских приложений и сайтов.

Первые жалобы начали поступать из Нижегородской, Тверской и Астраханской областей. Однако вскоре проблемы стали массовыми, и к ним присоединились сообщения из столичного региона и других крупных городов. Сайты крупных компаний, стриминговые и игровые сервисы начали работать с перебоями.

Государственный Центр мониторинга и управления сетью связи зафиксировал кратковременное нарушение связности.

Причина массового сбоя остаётся неизвестной.

Напомним, на прошлой неделе, 14 января, в работе российских сервисов произошёл сбой. Не функционировали банковские приложения, не загружались основные сайты. В Роскомнадзоре тогда сообщили о «кратковременном нарушении связности», которое было устранено.

Ранее редакция сообщала о том, что в работе TikTok и Т-Банк в России произошел сбой. В большинстве случаев пользователи обращали внимание на сбой в работе как мобильного приложения, так и сайта, личного кабинета.