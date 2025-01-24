Собаки загрызли женщину около мусорного полигона в Новосибирске

В Новосибирской области произошла трагедия: стая бродячих собак напала на женщину, в результате чего она скончалась на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, 23 января на улице Малыгина в Новосибирском районе на женщину напала стая бродячих собак. Приехавшие на место происшествия следователи и медики обнаружили на голове и теле женщины рваные раны, от которых она скончалась на месте. По информации пресс-службы прокуратуры, трагедия произошла вблизи мусорного полигона «Левобережный».

После случившегося следственный отдел по городу Обь возбудил уголовное дело по статье «Халатность» из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками администрации Верх-Тулинского сельсовета.

— В ходе следствия предстоит установить лиц муниципалитета, ответственных за организацию отлова бродячих собак, — сообщили следователи.

Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, которые вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустили увеличение их численности и нападение на человека.

— Насколько я знаю, это была женщина 1972 года рождения. Муж ждал ее на остановке, а затем решил выйти навстречу и увидел ее уже лежащей в крови. Вызвали скорую, но не дождались. О собаках вокруг полигона уже неоднократно говорили, — рассказал корреспонденту Infopro54 общественник Михаил Михайлов.

Напомним, что мэрия Новосибирска недавно официально подтвердила планы строительства нового пункта содержания для бездомных животных на улице Малыгина Верх-Тулинского сельсовета. Проект предусматривает создание приюта на 100 мест. Он станет филиалом МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». На площадке будут проводить стерилизацию и вакцинацию безнадзорных животных, которых потом будут возвращать на место вылова.

Однако жителей Хилокского жилмассива не радуют такие вести.

— Мы не против хорошего собачьего приюта! В котором собакам будет оказываться должный уход! А все выделяемые деньги будут доходить до животных, а не по чужим карманам! Жители Малыгина возмущены, что приют хотят строить у них под окнами, и к прочим проблемам прибавится ещё и лай собак, — комментирует новость автор поста в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

По словам общественника Михайлова, разъяснения мэрии, которые получили на свои вопросы жители, им не понятны. В одном из ответов было написано, что приют будет располагаться на расстоянии 700 метров жилых домов.

— Вся улица Малыгина от кладбища до Ордынского шоссе, по-моему, 400 метров. Во-вторых, кроме земельного участка под жилыми домами и полигона с кладбищем, земли у мэрии там нет. Все остальное частное. А если во дворе построят приют собачий, я бы тоже не хотел так жить, — отметил общественник.

Ранее редакция сообщала о том, что три ограничителя для фур установили в новосибирском жилмассиве «Хилокский». Ранее там стоял один и его постоянно сносили.