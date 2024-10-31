В работе TikTok и Т-Банк в России произошел сбой

Жители России сообщают о сбоях в работе мобильного приложения T-Банка и TikTok. По состоянию на 9 часов утра количество жалоб составляло 2087 (Т-Банк) и 2089 (TikTok). Согласно данным портала «Сбой.рф», количество жалоб о некорректной работе сервисов возрастало в период с 00:00 до 01:30 мск.

В большинстве случаев пользователи обращали внимание на сбой в работе как мобильного приложения, так и сайта, личного кабинета. Также были зафиксированы проблемы с работой приложения «Т-Инвестиции».

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Что стало причиной сбоев, неизвестно.

Ранее редакция сообщала о том, что «Электронный город» восстановился после DDoS-атаки.