Два кандидата подали документы на участие в конкурсе за кресло главы Бердска

24 января определились первые кандидаты на пост главы Бердска Новосибирской области. Документы на участие в конкурсе подали 42-летний Вячеслав Бесхлебный из Искитима и учитель музыки лицея №7 Светлана Верстюк.

Прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Бердска стартовал 15 января. Последний срок — 28 января. Перечнем документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата на пост главы Бердска интересовались еще два человека: бывший актер и военный пенсионер, сообщает портал Бердск.Онлайн.

Напомним, выборы мэра Бердска проходят на конкурсной основе Комиссия, принимающая заявления от кандидатов, состоит из 8 человек — по 4 представителя от регионального правительства и от горсовета Бердска.

Кандидаты обязаны пройти письменный экзамен на знание законодательства, а также собеседование с членами конкурсной комиссии. Затем два финалиста должны представить депутатам горсовета Бердска свои программы развития города. Тайное депутатское голосование, которое определит победителя намечено на 13 февраля.

Бывший мэр Бердска Роман Бурдин 13 декабря издал распоряжение о досрочном прекращении своих полномочий. Он ушел с поста по собственному желанию. 16 декабря он был назначен министром региональной политики Новосибирской области.

Роман Бурдин возглавлял Бердск с марта 2023 года. Он был избран на заседании городского совета депутатов.

Вячеслав Бесхлебный — выпускник НГПУ. На протяжении 10 лет он руководил различными школами Искитимского района. Позже возглавлял управление образования и молодежной политики Искитима и управление в Минобразования Новосибирской области. Дважды избирался депутатом Искитимского горсовета. С мая 2024 года Вячеслав Бесхлебный работает в должности замглавы администрации города Искитима.

Светлана Верстюк ведет новостные программы на местном телеканале, имеет свой видеоканал в Дзене. Она проживает в Бердске недавно.

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