Рекламодателям

Два кандидата подали документы на участие в конкурсе за кресло главы Бердска

  • 24/01/2025, 18:00
Автор: Оксана Мочалова
Вячеслав Бесхлебный стал первым кандидатом на пост главы Бердска
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе заканчивается 28 января

24 января определились первые кандидаты на пост главы Бердска Новосибирской области. Документы на участие в конкурсе подали 42-летний Вячеслав Бесхлебный из Искитима и  учитель музыки лицея №7 Светлана Верстюк.

Прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Бердска стартовал 15 января. Последний срок — 28 января. Перечнем документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата на пост главы Бердска интересовались еще два человека: бывший актер и военный пенсионер, сообщает портал Бердск.Онлайн.

Напомним, выборы мэра Бердска проходят на конкурсной основе Комиссия, принимающая заявления от кандидатов, состоит из 8 человек — по 4 представителя от регионального правительства и от горсовета Бердска.

Кандидаты обязаны пройти письменный экзамен на знание законодательства, а также собеседование с членами конкурсной комиссии. Затем два финалиста должны представить депутатам горсовета Бердска свои программы развития города. Тайное депутатское голосование, которое определит победителя намечено на 13 февраля.

Бывший мэр Бердска Роман Бурдин 13 декабря издал распоряжение о досрочном прекращении своих полномочий. Он ушел с поста по собственному желанию. 16 декабря он был назначен министром региональной политики Новосибирской области.

Роман Бурдин возглавлял Бердск с марта 2023 года.  Он был избран на заседании городского совета депутатов.

Вячеслав Бесхлебный — выпускник НГПУ. На протяжении 10 лет он руководил различными школами Искитимского района. Позже возглавлял управление образования и молодежной политики Искитима и управление в Минобразования Новосибирской области. Дважды избирался депутатом Искитимского горсовета. С мая 2024 года Вячеслав Бесхлебный работает в должности замглавы администрации города Искитима.

Светлана Верстюк ведет новостные программы на местном телеканале, имеет свой видеоканал в Дзене. Она проживает в Бердске недавно.

Ранее редакция сообщала, что в Бердске планируют развивать познавательный и культурный туризм.

Фото предоставлено администрацией города Бердска, автор- пресс-служба

137

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : выборы мэра Бердска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Для компаний региона этот тренд может привести к повышению риска потери уже работающих сотрудников и росту расходов на их удержание
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Налоговики ликвидировали более четырех тысяч компаний в Новосибирске
24/01/25 19:00
Бизнес Экономика
В Госдуме отклонили проект закона о статусе апартаментов
24/01/25 18:30
Бизнес Город Недвижимость
Два кандидата подали документы на участие в конкурсе за кресло главы Бердска
24/01/25 18:00
Власть Политика
С массовым сбоем в работе интернета столкнулись жители Новосибирской области
24/01/25 17:30
Общество
Рост издержек бизнеса подстегнул инфляцию в Новосибирске
24/01/25 16:30
Бизнес Экономика
«Хитрые и изворотливые»: силовики проверили мигрантов в Хилокском микрорайоне Новосибирска
24/01/25 15:23
Право&Порядок
СО РАН подготовит список технологий для очистки Черного моря от мазута
24/01/25 14:30
Общество
Новосибирского бизнесмена подозревают в хищении 185 млн на объектах ДНР и ЛНР
24/01/25 14:15
Право&Порядок
Фиксированные взносы для предпринимателей увеличились до 53 тысяч рублей
24/01/25 14:00
Бизнес ПроБизнес
«Дискус» лидирует по вводу жилья в Новосибирске за 10 лет
24/01/25 13:30
Бизнес Недвижимость
Вице-мэр Новосибирска посетил Городской центр развития предпринимательства
24/01/25 13:07
Власть
Бастрыкин заинтересовался смертью шестимесячного ребенка в клинике Новосибирска
24/01/25 13:00
Право&Порядок
Социальные пособия и выплаты повысят в России с 1 февраля
24/01/25 12:30
Общество
Спрос на автокредиты за квартал рухнул почти в два раза в Новосибирской области
24/01/25 12:00
Таможенники пресекли незаконный вывоз более 62 млн рублей авиапассажирами Сибири
24/01/25 11:30
Право&Порядок
Популярность массажа в Новосибирске за год выросла вдвое
24/01/25 11:00
Бизнес Рынки
Десятки детей получили травмы в спортивном центре Новосибирска
24/01/25 10:30
Право&Порядок
В Новосибирске почти за 100 миллионов рублей продают недостроенную поликлинику
24/01/25 10:00
Бизнес Медицина Недвижимость
Продавцы маркетплейсов планируют заходить в розницу
24/01/25 9:00
Бизнес
«Возвращение к соли – безумие»: почему Новосибирску нельзя отказываться от современных реагентов
23/01/25 21:31
Бизнес Город
Популярное
Собаки загрызли женщину около мусорного полигона в Новосибирске
24/01/25 17:00
Сутенера и его «команду» за организацию проституции будут судить в Новосибирске
24/01/25 16:00
Синоптик Кичанова прокомментировала влияние мегавулкана на климат Сибири
24/01/25 9:30
Снайпера, стрелявшего по мусоровозу под Новосибирском, будут судить
23/01/25 16:30
«Продам огородку — куплю мента»: мигрант заявил о вседозволенности и безнаказанности в России
23/01/25 14:10
Школьников придавило деревом во время штормового ветра в Новосибирске
23/01/25 13:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными в 2024 году
23/01/25 9:31
Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация»
21/01/25 15:09
Банк Уралсиб отменил поручительство по кредиту для бизнеса «Бизнес-Блиц»
21/01/25 9:05
Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024
20/01/25 9:00
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза в 2024 году
16/01/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска