Основные параметры межвузовского кампуса Новосибирска представят в мае

Одним из проектов, над которым АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) планирует работать в 2019 году, является межвузовский кампус. Об этом на февральском заседании областного инвестиционного совета сообщил замдиректора АИР Вячеслав Родионов.

Сейчас проработкой межвузовского кампуса Новосибирска занимается областное министерство науки. Детали проекта в ведомстве не раскрывают. Как говорится в ответе на запрос редакции за подписью министра науки Алексея Васильева, межвузовский кампус — это модель многофункциональной коммуникационной площадки будущего развития научно-образовательного пространства Новосибирской области.

— Для создания такой модели мы планируем детально проработать интересы каждого потенциального участника проекта, систематизировать и проанализировать имеющуюся ресурсную базу, сформировать видение конкретных инфраструктурных решений и организационной структуры. Определить, какие направления вузы заинтересованы и готовы воплощать в кампусном проекте, какие процессы научные организации могут осуществлять в рамках такого взаимодействия, какие будут созданы межведомственные лаборатории, исследовательские площадки, каким образом будут поддерживаться студенческие инициативы и стартапы. Создаваемое единое образовательное пространство получит максимальный синергетический и мультипликативный эффект от такой соорганизации, — уверен Васильев. — Межвузовский кампус в нашем понимании — это не только концентрация на компактной территории (или нескольких территориях) образовательных, научно-исследовательских, инжиниринговых и жилых корпусов университетов, ведущих свою деятельность на территории Новосибирской области, не только обеспечение обучающихся и сотрудников необходимым комплексом социальной инфраструктуры и сферы услуг. Это единое коммуникационное, идейное, творческое пространство с реальными возможностями для самых смелых экспериментов и прикладного воплощения, реализации задуманного через коворкинги, научно-исследовательские лаборатории и инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы и центры прототипирования, участия в междисциплинарных образовательных программах, научных и инновационных проектах любого уровня, в том числе международных.

По замыслу министерства науки, кампус должен стать межведомственной структурой, обеспечивающей конкурентоспособность высшей школы региона, центром развития студенческого технологического предпринимательства с выходом во «взрослый» наукоемкий бизнес, «точкой развития» для привлечения в регион дополнительных ресурсов (финансы, профессорско-преподавательский состав, структурообразующие проекты, информационные ресурсы), социокультурной и рекреационной средой, позволяющей своевременно выявлять и поддерживать молодые таланты.

— Таким образом, перед министерством науки и инновационной политики Новосибирской области стоит задача формирования плана создания современного научно-образовательного межвузовского кампуса на территории Новосибирской области, учитывающий все составляющие — коммуникационную, образовательную, научную, инновационную, социальную и другие, — констатирует Васильев.

Как пояснили в ведомстве на запрос редакции, проект межвузовского кампуса предполагает эффективную концентрацию инфраструктурных решений на нескольких компактных территориях, связанных логистически и коммуникационно. Количество площадок кампуса, конкретные объекты инфраструктуры, логистика (и другие) в настоящее время только формируются и являются динамическими. Площадь конкретных территорий, которые войдут в структуру кампуса, будет определена совместно с участниками проекта на основании реальных нужд вузов-участников и предполагаемых к решению этими вузами конкретных задач, в том числе — в рамках реализации программы «Академгородок 2.0». Все согласованные ключевые параметры межвузовского кампуса будут оформлены единым комплексным проектом для реализации в рамках программы «Академгородок 2.0».

При этом Алексей Васильев отметил, что к проекту межвузовского кампуса в Новосибирске уже проявляют интерес частные инвесторы.

— О полной инвестиционной составляющей проекта и формате участия инвесторов пока говорить преждевременно, еще предстоит серьезная проработка на всех уровнях, — отметил министр.

В министерстве сообщили, что в феврале региональный проектный комитет под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова утвердил паспорт проекта «Формирование плана создания межвузовского кампуса Новосибирской области». Принято решение о создании рабочей группы под руководством заместителя губернатора Новосибирской области Андрея Жукова, в рамках которой выделено несколько подгрупп по основным функциональным направлениям реализации проекта. Им предстоит большая работа по наполнению образовательной, научной, инновационной и, безусловно, инфраструктурной составляющих проекта кампуса, пояснили в министерстве науки. В состав рабочих подгрупп вошли все заинтересованные участники: вузы региона, представители Сибирского территориального управления министерства науки и высшего образования РФ, мэрии Новосибирска, финансового сектора, потенциальные инвесторы.

— В мае текущего года мы планируем представить результаты работы по ряду важных параметров создаваемого кампуса. Должны быть сделаны расчеты необходимой площади и предварительной стоимости проекта, описаны источники финансирования по этапам и объектам. Кроме того, мы должны прийти к пониманию цифровой, финансовой и управленческой модели проекта. В частности, будет проработана финансово-экономическая схема проекта, включающая механизм его реализации на основе ГЧП, — говорит Алексей Васильев. — Что касается площадки (или площадок), то стартовые характеристики вполне очевидны: это должна быть территория с хорошей транспортной доступностью, возможностью создания комфортных условий для проживания, обучения, исследовательской работы и активного отдыха. Учитывая наше видение набора инфраструктурных объектов, речь должна идти о совокупной территории более 100 га.

Совместно с мэрией Новосибирска и частными инвесторами рабочая группа планирует рассмотреть не менее пяти таких площадок — как в черте города, так и за его пределами. Более детальный разговор состоится после того, как будет проработана содержательная составляющая проекта с вузами и научными организациями региона.

— Мы рассматриваем возможность финансирования проекта межвузовского кампуса в рамках национального проекта «Образование», в частности — входящего в его состав федерального проекта «Экспорт образования». Он предусматривает создание современных многофункциональных студенческих городков для проживания иностранных и иногородних студентов, преподавателей и исследователей, в том числе в формате государственного-частного партнерства. Как только станут известны конкретные параметры включения проектов в финансирование и принципы конкурсного отбора, мы, безусловно, планируем на него претендовать, — говорит министр.

Алексей Васильев уверен, что проект создания межвузовского кампуса может стать одним из масштабных (и масштабируемых далее) инфраструктурных проектов развития Новосибирского научного центра. Как известно, многие проекты программы «Академгородок 2.0» претендуют на финансирование в рамках ряда национальных проектов.

По его оценкам, межвузовский кампус Новосибирска вполне может стать крупным в национальном и даже международном масштабе проектом, так как должен стать эффективной моделью как межвузовской кооперации, так и взаимодействия высшей школы региона с научными центрами и институтами внутри Новосибирского научного центра, так и за его пределами, с международной научно-образовательной средой.

— На базе кампуса будут созданы условия для разработки новых образовательных программ: в частности, в области ускорительной техники, биоинженерии, химии, анализа данных, промышленного дизайна и приборостроения. Безусловно, такая расширенная аккумуляция ресурсов вузов и других образовательных и исследовательских возможностей региона позволит вести подготовку кадров с широкими междисциплинарными компетенциями, — уверен Алексей Васильев. — Президентом поставлена задача по увеличению к 2024 году количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, не менее чем в два раза. Думаю, что функционирование на территории региона межвузовского кампуса позволит Новосибирской области выполнить этот указ. Не стоит забывать и о таком важном аспекте реализации проекта, как формирование городской среды нового типа, повышение привлекательности Новосибирска как места для образования и профессиональной реализации. Кроме того, проекты подобного уровня — наиболее эффективная профилактика миграции талантливых абитуриентов из Новосибирской области.

Напомним, задачу о разработке концепции создания в Новосибирске межвузовского кампуса в 2011 году поставил Василий Юрченко, который на тот момент был губернатором Новосибирской области. Этот проект активно продвигал Союз ректоров вузов региона. В марте 2012 проект кампуса был представлен на заседании инвестиционного совета. Мэрия Новосибирска предлагала разместить кампус на участке площадью чуть более 20 га на левом берегу Оби в районе дамбы Октябрьского моста. В состав кампуса предлагалось включить общежития площадью 144 км метров на 10 тысяч студентов, аспирантов и преподавателей, социальную инфраструктуру: поликлинику, детский сад, спортобъекты,интерактивный музей науки, а также торговые зоны. В ценах 2012 года ориентировочная стоимость проекта составляла порядка 9 млрд рублей, из них 5,2 млрд регион рассчитывал получить их федерального бюджета,1,6 млрд направить из областного бюджета, 1,09 млрд — из муниципального, 851 млн должны были составить частные инвестиции и 100 млн — вложения новосибирских вузов. Сейчас на одном участке от дамбы Октябрьского моста возводится ледовый дворец спорта и жилой микрорайон ГК «Брусника». На другом — находится центральный городской пляж. Напомним, на инвестсовет в декабре 2018 года уже выходил инвестор, предлагающий проект освоения территории от Октябрьского до Димитровского моста.

В мае 2018 года на сессии горсовета Новосибирска обсуждался второй вариант межвузовского кампуса. Мэр Анатолий Локоть предложил построить его в Советском районе. По его словам, для реализации проекта необходим участок площадью 23 га. Осенью 2018 года появился третий вариант размещения проекта — в программе «Академгородок 2.0» прописано, что межвузовский кампус планируется разместить в Краснообске.Там же предполагается построить новые корпуса и лаборатории ведущих новосибирских вузов.

В презентации проекта межвузовского кампуса, имеющейся в редакции, в 2018 году его планировалось разместить на двух земельных участках: береговой линии реки Обь и в поселке Краснообск. Целевой аудиторией проекта обозначались 17 государственных вузов, 22 000 студентов, аспирантов, 1 500 преподавателей. В ценах 2018 года предварительная стоимость проекта составляла 37 млрд рублей. Общая полезная площадь здания — 750 га, общий земельный участок — около 100 га. Проект планировалось реализовывать в рамках ГЧП.

Фото: баз- Ростислав Нетисов, др- автора