Основные параметры межвузовского кампуса Новосибирска представят в мае

Одним из проектов, над которым АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) планирует работать в 2019 году, является межвузовский кампус. Об этом на февральском заседании областного инвестиционного совета сообщил замдиректора АИР Вячеслав Родионов.
Сейчас проработкой межвузовского кампуса Новосибирска занимается областное министерство науки. Детали проекта в ведомстве не раскрывают. Как говорится в ответе на запрос редакции за подписью министра науки Алексея Васильева, межвузовский кампус — это модель многофункциональной коммуникационной площадки будущего развития научно-образовательного пространства Новосибирской области.
— Для создания такой модели мы планируем детально проработать интересы каждого потенциального участника проекта, систематизировать и проанализировать имеющуюся ресурсную базу, сформировать видение конкретных инфраструктурных решений и организационной структуры. Определить, какие направления вузы заинтересованы и готовы воплощать в кампусном проекте, какие процессы научные организации могут осуществлять в рамках такого взаимодействия, какие будут созданы межведомственные лаборатории, исследовательские площадки, каким образом будут поддерживаться студенческие инициативы и стартапы. Создаваемое единое образовательное пространство получит максимальный синергетический и мультипликативный эффект от такой соорганизации, — уверен Васильев. — Межвузовский кампус в нашем понимании — это не только концентрация на компактной территории (или нескольких территориях) образовательных, научно-исследовательских, инжиниринговых и жилых корпусов университетов, ведущих свою деятельность на территории Новосибирской области, не только обеспечение обучающихся и сотрудников необходимым комплексом социальной инфраструктуры и сферы услуг. Это единое коммуникационное, идейное, творческое пространство с реальными возможностями для самых смелых экспериментов и прикладного воплощения, реализации задуманного через коворкинги, научно-исследовательские лаборатории и инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы и центры прототипирования, участия в междисциплинарных образовательных программах, научных и инновационных проектах любого уровня, в том числе международных.
По замыслу министерства науки, кампус должен стать межведомственной структурой, обеспечивающей конкурентоспособность высшей школы региона, центром развития студенческого технологического предпринимательства с выходом во «взрослый» наукоемкий бизнес, «точкой развития» для привлечения в регион дополнительных ресурсов (финансы, профессорско-преподавательский состав, структурообразующие проекты, информационные ресурсы), социокультурной и рекреационной средой, позволяющей своевременно выявлять и поддерживать молодые таланты.
— Таким образом, перед министерством науки и инновационной политики Новосибирской области стоит задача формирования плана создания современного научно-образовательного межвузовского кампуса на территории Новосибирской области, учитывающий все составляющие — коммуникационную, образовательную, научную, инновационную, социальную и другие, — констатирует Васильев.
При этом Алексей Васильев отметил, что к проекту межвузовского кампуса в Новосибирске уже проявляют интерес частные инвесторы.
— О полной инвестиционной составляющей проекта и формате участия инвесторов пока говорить преждевременно, еще предстоит серьезная проработка на всех уровнях, — отметил министр.
В министерстве сообщили, что в феврале региональный проектный комитет под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова утвердил паспорт проекта «Формирование плана создания межвузовского кампуса Новосибирской области». Принято решение о создании рабочей группы под руководством заместителя губернатора Новосибирской области Андрея Жукова, в рамках которой выделено несколько подгрупп по основным функциональным направлениям реализации проекта. Им предстоит большая работа по наполнению образовательной, научной, инновационной и, безусловно, инфраструктурной составляющих проекта кампуса, пояснили в министерстве науки. В состав рабочих подгрупп вошли все заинтересованные участники: вузы региона, представители Сибирского территориального управления министерства науки и высшего образования РФ, мэрии Новосибирска, финансового сектора, потенциальные инвесторы.
— В мае текущего года мы планируем представить результаты работы по ряду важных параметров создаваемого кампуса. Должны быть сделаны расчеты необходимой площади и предварительной стоимости проекта, описаны источники финансирования по этапам и объектам. Кроме того, мы должны прийти к пониманию цифровой, финансовой и управленческой модели проекта. В частности, будет проработана финансово-экономическая схема проекта, включающая механизм его реализации на основе ГЧП, — говорит Алексей Васильев. — Что касается площадки (или площадок), то стартовые характеристики вполне очевидны: это должна быть территория с хорошей транспортной доступностью, возможностью создания комфортных условий для проживания, обучения, исследовательской работы и активного отдыха. Учитывая наше видение набора инфраструктурных объектов, речь должна идти о совокупной территории более 100 га.
Совместно с мэрией Новосибирска и частными инвесторами рабочая группа планирует рассмотреть не менее пяти таких площадок — как в черте города, так и за его пределами. Более детальный разговор состоится после того, как будет проработана содержательная составляющая проекта с вузами и научными организациями региона.
— Мы рассматриваем возможность финансирования проекта межвузовского кампуса в рамках национального проекта «Образование», в частности — входящего в его состав федерального проекта «Экспорт образования». Он предусматривает создание современных многофункциональных студенческих городков для проживания иностранных и иногородних студентов, преподавателей и исследователей, в том числе в формате государственного-частного партнерства. Как только станут известны конкретные параметры включения проектов в финансирование и принципы конкурсного отбора, мы, безусловно, планируем на него претендовать, — говорит министр.
По его оценкам, межвузовский кампус Новосибирска вполне может стать крупным в национальном и даже международном масштабе проектом, так как должен стать эффективной моделью как межвузовской кооперации, так и взаимодействия высшей школы региона с научными центрами и институтами внутри Новосибирского научного центра, так и за его пределами, с международной научно-образовательной средой.
— На базе кампуса будут созданы условия для разработки новых образовательных программ: в частности, в области ускорительной техники, биоинженерии, химии, анализа данных, промышленного дизайна и приборостроения. Безусловно, такая расширенная аккумуляция ресурсов вузов и других образовательных и исследовательских возможностей региона позволит вести подготовку кадров с широкими междисциплинарными компетенциями, — уверен Алексей Васильев. — Президентом поставлена задача по увеличению к 2024 году количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, не менее чем в два раза. Думаю, что функционирование на территории региона межвузовского кампуса позволит Новосибирской области выполнить этот указ. Не стоит забывать и о таком важном аспекте реализации проекта, как формирование городской среды нового типа, повышение привлекательности Новосибирска как места для образования и профессиональной реализации. Кроме того, проекты подобного уровня — наиболее эффективная профилактика миграции талантливых абитуриентов из Новосибирской области.
В презентации проекта межвузовского кампуса, имеющейся в редакции, в 2018 году его планировалось разместить на двух земельных участках: береговой линии реки Обь и в поселке Краснообск. Целевой аудиторией проекта обозначались 17 государственных вузов, 22 000 студентов, аспирантов, 1 500 преподавателей. В ценах 2018 года предварительная стоимость проекта составляла 37 млрд рублей. Общая полезная площадь здания — 750 га, общий земельный участок — около 100 га. Проект планировалось реализовывать в рамках ГЧП.
Фото: баз- Ростислав Нетисов, др- автора
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