С начала 2024 года объем пассивов в рублях увеличился почти на 20%

По информации экспертов, за прошедшие десять месяцев общий рынок розничных пассивов в рублях увеличился как минимум на 19% и превысил отметку в 49 трлн рублей.

Активность клиентов ВТБ способствовала значительному росту портфеля сбережений в национальной валюте, который увеличился более чем на 38% и достиг 8,6 трлн рублей.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ, Георгий Горшков заявил, что процентные ставки по рублевым депозитам в России уверенно находятся выше 20% годовых. При этом сокращение интереса к этим финансовым инструментам кредитная организация не предполагает: клиенты постоянно переносят свои вклады в более выгодные предложения. В текущих условиях ключевой ставки такая финансовая стратегия выглядит наиболее целесообразной. По прогнозам, к концу года объем рублевого портфеля на рынке увеличится на 29%, что станет новым историческим максимумом для страны, заключил эксперт.

На фоне рекордных ставок накопления в рублях значительно доминируют в структуре розничных пассивов. С начала года было привлечено около 2,4 трлн рублей в нацвалюте. Основным двигателем роста стали срочные вклады, чей портфель по итогам октября превысил 6,2 трлн рублей, увеличившись почти на 2 трлн. Клиенты также показывают стабильный интерес к накопительным счетам: за десять месяцев их объем вырос на 418 млрд. В результате общий объем розничных сбережений увеличился более чем на треть и приблизился к 9,3 трлн рублей.