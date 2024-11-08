Мэрия переводит почти 2,4 га земли в районе ГБШ в Новосибирске под магазин

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Новосибирска согласовала перевод 23 844 кв. метров (2,3 га) земли из зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена под магазины. Два проекта постановлении мэрии размещены на сайте правовой информации. Разрешение выдано ООО «Автовокзал-Главный».

Согласно документам, речь идет о земельных участках на ул Коминтерна з/у 95 (площадь земельного участка 5171 кв. метр) и Гусинобродское шоссе, з/у 37/2 (площадь земельного участка 18 673 кв. метра), расположенных в границах территории кадастрового квартала 54:35:000000.

Стоит отметить, что именно на этой территории планировалось строительство транспортного узла. В рамках граддокументации предусматривалось: развитие шоссе и двух транспортных узлов на нем (при пересечениях с магистральными улиц Доватора и Коминтерна); строительство второй очереди Дзержинской линии метрополитена с размещением двух станций метро «Гусинобродская» и «Молодежная» и метродепо; обустройство трассы скоростного трамвая по ул. Доватора с включением ее в общую трамвайную сеть по ГБШ и ул. Волочаевской.

Здание нового автовокзала на Гусинобродском шоссе было построено в 2019 году. Строительство осуществлялось компанией «Автосервис» (сейчас ООО «Автовокзал-Главный»), председателем совета директоров которой является депутат горсовета Андрей Гудовский. Общий объем инвестиций в проект составил 120 млн рублей.

В мае 2023 года мэрия Новосибирска выдала ООО «Автовокзал- Главный» разрешение на строительство в этом кадастровом квартале одноэтажного магазина высотой 7,5 метров и площадью 2,7 тыс. кв. метров. В июле 2024 года управление архитектурно-строительной инспекции мэрии дало разрешение на его ввод в эксплуатацию.

По данным Seldon Basis, ООО «Автовокзал-Главный», образовано в апреле 2008 года в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Деятельность автобусных станций». Кроме того, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, покупкой и продажей собственного недвижимого имущества и др. С ноября 2023 года единственным владельцем компании является Ольга Гудовская — сестра прежнего владельца Андрея Гудовского (депутата горсовета Новосибирска). Директор — Екатерина Стефанова. Согласно финансовой отчетности компани за 2023 год, выручка составила 167,5 млн рублей (в 2022 году — 158,2 млн рублей), чистая прибыль — 46,2 млн рублей ( в 2022 году — 40,9 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска продала свою долю в бывшем городском автовокзале. Купил долю частный инвестор.