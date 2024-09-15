С начала года 445 питомцев выехали за границу вместе с новосибирцами

В 2024 году 445 домашних питомцев выехали с хозяевами из Новосибирской области в другие страны. Они сопровождали владельцев, которые отправлялись за рубеж авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

— Перевозят как беспородных животных, так и породистых кошек и собак. — уточнили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Чаще всего новосибирцы брали животных в заграничные поездки в Сербию, Черногорию и страны ЕС. Кроме того, популярными направлениями традиционно являются Грузия, Таиланд и Турция. Наращивают популярность путешествия с животными-компаньонами в Хорватию и Азербайджан.

Специалисты напомнили любителям домашних животных, что оформлять документы для их вывоза за рубеж нужно заранее. Кроме того, важно ознакомиться с санитарными правилами страны и требованиями перевозчиков.

Стоит отметить, что с 16 сентября 2024 года вступают в действие новые правила некоммерческой перевозки животных в страны Европейского союза. Согласно документу, для вывоза животного-компаньона, потребуется предоставить результаты исследования питомца на антитела к вирусу бешенства. Биоматериал для таких исследований сдают в аккредитованных лабораториях.

Анализ должен быть проведен как минимум через 30 дней с момента вакцинации против бешенства и за 3 месяца до даты въезда на территорию Евросоюза, в том числе транзитом. При этом, дата вакцинации против вируса бешенства не должна предшествовать дате вживления чипа.

На сегодняшний день исследования животных на антитела к вирусу бешенства проводят две аккредитованные лаборатории, подведомственные Россельхознадзору. Они расположены в Москве и Владимире.

Ранее редакция сообщала, что авиарейс Новосибирск–Мьянма так и не удается раскачать. Представители республики разочарованы его эффективностью.