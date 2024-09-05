Авиарейс Новосибирск–Мьянма так и не удается раскачать

Представители Мьянмы не оставляют надежд раскачать регулярный авиарейс Новосибирск–Мьянма. Об этом Тхет Тхет Кхайн, министр по делам гостиничного хозяйства и туризма Республики Союз Мьянма, сообщила специальному корреспонденту Infopro54 Ольге Лисиенко в кулуарах Восточного экономического форума.

— Нам казалось, что Новосибирск — это удачный выбор для открытия регулярного рейса, так как город находится в центре России. Однако рейс до сих пор не очень востребован, — констатировала госпожа Тхет Тхет Кхайн. — Мы рассматриваем возможность сделать рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, но это будет очень длинный полет. Закрывать рейс Новосибирск–Мьянма мы пока не планируем.

По мнению министра, для заполнения регулярных рейсов необходимо продвигать Мьянму в России, чтобы повысить интерес сибиряков и россиян в целом к республике.

— Думаю, что хорошей возможностью для наращивания турпотока между нашими странами может стать медицинский туризм. Сейчас наши граждане ездят лечиться в Таиланд, в меньшей степени в Китай, Индию, Россию, Южную Корею и Японию. Но Россия пока для наших туристов все-таки достаточно далека, поэтому мы планируем продвигать это направление в стране, — пояснила госпожа Тхет Тхет Кхайн. — Я вижу хорошие перспективы развития медицинского туризма с вашей страной. Ключевая проблема — это знание языка. Пациент хочет общаться с врачом, детально описать ему, что он переживает и где у него болит. Думаю, что российские доктора не говорят на бирманском языке. С другой стороны, в России сейчас учатся довольно много студентов из Мьянмы, и мы можем воспользоваться их помощью как переводчиков.

Собеседница Infopro54 подчеркнула, что сейчас идет активная работа по формированию туристических и бизнес-отношений между Россией и Мьянмой.

Напомним, 5 сентября 2023 года новосибирский аэропорт Толмачево принял первый рейс из Мьянмы после 30-летнего перерыва. Как сообщала пресс-служба правительства Новосибирской области, рейсы будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International в два города Мьянмы: в конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае.

В марте 2024-го директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Виталий Наумов сообщал, что эксклюзивный для Новосибирска рейс не пользуется спросом — заполнен на 20%.

— Это прорывной и уникальный рейс, который не имеет аналогов. Но несмотря на это с сентября по февраль 2024 года им воспользовались всего 1790 человек. На старте загрузка борта А-319 составляла 8 человек, в январе 2024-го — 26, — сообщал Наумов.

Он также прокомментировал возможные причины такого низкого спроса на рейс.

— За 30 лет работы на туристском рынке это беспрецедентный случай, когда рейс поставили без предварительной проработки, без рекламной кампании среди клиентов, турагентств. Был только вызывающий вопросы инфотур в конце осени — и все. Мы видим результат этой работы, — констатировал эксперт.

Наумов подчеркивал, что турфирмам Новосибирска это направление интересно, они хотели бы сформировать на его основе продукт.

Прямые рейсы в Мьянму во времена СССР «Аэрофлот» выполнял с 1962 года, авиакомпания летала из Москвы в Янгон. Полеты прекратились в 1993 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске откроется Генконсульство Республики Союз Мьянма.