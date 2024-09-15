В Новосибирской области выявлены две нелегальные кредитные организации

В августе 2024 года в Новосибирской области сотрудники Центробанка выявили на территории региона двух нелегальных участников финансового рынка. Две компании, которые ранее были исключены из реестра микрофинансовых организаций, продолжали выдавать займы. Одна из них выдавала деньги в долг под залог автомобилей, другая – предлагала клиентам наличные без залога.

— Кредиторы, которые потеряли право законно работать на финансовом рынке, становятся нелегалами. Нередко они привлекают клиентов «выгодными» условиями, а взамен просят некую гарантию возврата, например, под залог автомобиля. Это лишь одна из схем, которая позволяет финансовым нелегалам и мошенникам в случае невозврата клиентом денег в срок, завладеть его имуществом, — подчеркнул заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Мурзяев.

Он настоятельно рекомендует новосибирцам, которые решили занять деньги, проверять лицензию компании-кредитора на сайте Банка России.

— Сверяйте адрес сайта и телефоны, так как черные кредиторы могут подделать сайт настоящей компании, — констатировал он.

Напомним, за первое полугодие 2024 года сотрудники Банка России выявили в Новосибирской области 8 нелегальных участников финансового рынка. Четыре из них — нелегальные кредиторы, еще четыре организации незаконно использовали наименование микрокредитной компании и ломбарда.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, в регионе также зарегистрированы случаи, когда нелегальным кредитором выступало физическое лицо, которое осуществляло незаконную предпринимательскую деятельность, а также магазин по ремонту и продаже электроники.

Предупредительный список Центробанка ведется в течение двух лет. Он обновляется каждый день. На сегодняшний день, в списке числятся 87 компаний, зарегистрированных в Новосибирской области. Всего по России в «черный список» внесены более 16 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Ранее редакция сообщала, что нелегальные кредиторы из Сибири практически прекратили рекламироваться в соцсетях. А финансовые пирамиды окончательно ушли в анонимные интернет-ресурсы.