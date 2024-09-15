Как продлить свой отдых в 2025 году

11 сентября 2024 года был опубликован производственный календарь на 2025 год, который определяет, какие выходные дни будут переноситься.
Традиционно в месяце, когда есть несколько выходных дней подряд, многие работники стремятся взять дополнительные дни отдыха.
По сообщению SuperJob, если посмотреть на план производственного календаря на 2025 год, то такими месяцами будут: январь, май, июнь, ноябрь.
Получить дополнительные дни отдыха можно в следующих случаях:
Также можно использовать отпуск. На эти дни можно взять ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы.
Однако стоит учесть, что использование дней отпуска в эти месяцы может быть не очень выгодным с финансовой стороны.
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