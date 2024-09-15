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Как продлить свой отдых в 2025 году

  • 15/09/2024, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Как продлить свой отдых в 2025 году
Эксперт рассказал о том, как можно увеличить свой отпуск в следующем году.

11 сентября 2024 года был опубликован производственный календарь на 2025 год, который определяет, какие выходные дни будут переноситься.

Традиционно в месяце, когда есть несколько выходных дней подряд, многие работники стремятся взять дополнительные дни отдыха.

По сообщению SuperJob, если посмотреть на план производственного календаря на 2025 год, то такими месяцами будут: январь, май, июнь, ноябрь.

Получить дополнительные дни отдыха можно в следующих случаях:

  1. Если есть законные «отгулы».
  2. Став донором и сдав кровь.
  3. Есть есть право на дополнительные оплачиваемые выходные дни.

Также можно использовать отпуск. На эти дни можно взять ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы.

Однако стоит учесть, что использование дней отпуска в эти месяцы может быть не очень выгодным с финансовой стороны.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы предпочитают копить, а не тратить.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : работа отпуск


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