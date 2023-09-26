Ольгу Бузову выгнали из НГУ после громкого смеха

Певице, блогер и телеведущая Ольга Бузова посетила НГУ в рамках своего нового шоу «Ольга Вузова». Бузова сходила на лекцию по высшей математике. Однако телеведущая ничего не поняла, а потом лектор даже выставил ее из аудитории из-за громкого смеха. Этот эпизод вошел в очередной выпуск шоу «Ольга Вузова».

Телеведущая также посетила Институт интеллектуальной робототехники НГУ, где познакомилась с танцующей собакой-роботом.

Проект «Ольга Вузова» стартовал 4 сентября. В рамках проекта популярная телеведущая, певица, блогер будет выезжать с инспекцией в технические вузы страны и станет амбассадором технического образования в России — расскажет о его преимуществах, а также о возможностях, которые открываются перед выпускниками технического профиля, говорится в описании шоу.

Ранее редакция сообщала о том, что преподавательница НГУ из Франции стала жертвой мошенников.