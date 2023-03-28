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С начала года более двух тысяч сибиряков воспользовались сервисом регистрации бизнеса в Сбере

  • 28/03/2023, 10:30
Сервис Сбербанка «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» (РБиДОС) пользуется популярностью у предпринимателей: в 2023 году им воспользовались уже более 2000 клиентов Сбера в Сибири.

СберСервис РБиДОС (предоставляется банком и компанией «Деловая среда», входящей в экосистему Сбера) позволяет без посещения ФНС зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем и открыть расчётный счёт дистанционно, без визита в банк.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы развиваем сервис дистанционной регистрации бизнеса и открытия счёта: теперь услуга доступна во всех офисах по обслуживанию физических лиц – в Сибирском банке их 333. Это существенно упрощает путь начинающих предпринимателей, ведь широкая география присутствия офисов Сбера позволяет зарегистрировать бизнес даже в небольших населённых пунктах. Сервис избавил предпринимателей от дополнительных затрат: неважно, открывает клиент ИП или ООО, государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счёта не взимаются».

Для клиентов банка сервис регистрации бизнеса работает бесплатно. Услуга действует для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем. Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит в банк. Дополнительная информация о сервисе доступна на сайте банка в разделе «Малому бизнесу и ИП».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


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