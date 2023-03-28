В Новосибирске прощаются с бионордом

― По бионорду: думаю, что при плюсовых температурах, в том числе, в ночное время, нет необходимости лишнюю сырость создавать на дорогах, уже точно не стоит, ― заявил в ходе оперативного совещания первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов. ― Поэтому с дорожно-эксплуатационными учреждениями, использующими этот реагент, нужно будет дополнительно поработать и применять его в исключительных случаях. Хватит уже зимний период продолжать в полном объёме. Нужно материалы поэкономить.

Как следует из информации транспортного департамента, с начала зимнего сезона в городе израсходовано 40,7 тыс тонн бионорда, противогололёдных материалов ― 62 тыс тонн.

Однако, руководители ещё ряда департаментов мэрии считают, что данное решение может оказаться преждевременным. Во-первых, в мэрию продолжают поступать сообщения о гололёдных травмах – за неделю поступила информация о травмах по 74 адресам, из которых 51 ― территории многоквартирных домов, 23 ― территории административных зданий, муниципальные территории и тротуары. Проведено 13 выездных обследований придомовых территорий, управляющим организациям выдано 12 предупреждений.

Во-вторых, тёплая первая половина предстоящей недели, по прогнозам сменится похолоданием.

― «Качели» продолжаются, ― сообщает начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко. ― До середины недели дневная плюсовая температура, высокая, завтра ― до +10. И уже в ночь ожидается резкое понижение температуры ― ночью до -10, днём до —4 градусов. Данные минусовые температуры продержатся до субботы включительно. Но уже к выходным дневная температура повысится до +4 градусов.

Напомним, что, по информации мэрии Новосибирска, на содержание дорог в 2022-2023 года в начале года было закуплено 5,6 тысячи тонн бионорда на 137 млн рублей. Кроме того, в настоящее время готовится муниципальная программа, в рамках которой город планирует приобретать 25-30 единиц новой снегоуборочной техники на протяжении ближайших 3 лет.

Ранее редакция сообщала о правилах безопасности в гололёд.