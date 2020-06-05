С начала года из Новосибирской области экспортировано более 180 тысяч тонн зерновой продукции

За пять месяцев 2020 года инспекторами отдела надзора в области карантина растений управления Россельхознадзора по Новосибирской области проконтролированы поставки из региона предназначенной на экспорт зерновой продукции общим объемом 184 800 т, в том числе в Калининградскую область. На все отгруженные партии оформлено 4 325 фитосанитарных сертификата, что почти в два раза превышает объем за аналогичный период 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, в текущем году в основные страны-импортеры – Китайская Народная республика, Республики Казахстан и Кыргызстан – отгружено 65% от общего объема – 119 849 т. В целом география экспортных поставок в разрезе сельскохозяйственных культур выглядит следующим образом:
Кроме того, в Республики Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, а также в Израиль и Монголию отправлено 7 800 тонн продуктов переработки зерна (крупа, мука, отруби, клетчатка, толокно и др.). Вывоз всех партий с территории региона осуществлялся железнодорожным и автомобильным транспортом.
Фото: pixabay.com, автор- Hans
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