С начала года из Новосибирской области экспортировано более 180 тысяч тонн зерновой продукции

За пять месяцев 2020 года инспекторами отдела надзора в области карантина растений управления Россельхознадзора по Новосибирской области проконтролированы поставки из региона предназначенной на экспорт зерновой продукции общим объемом 184 800 т, в том числе в Калининградскую область. На все отгруженные партии оформлено 4 325 фитосанитарных сертификата, что почти в два раза превышает объем за аналогичный период 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в текущем году в основные страны-импортеры – Китайская Народная республика, Республики Казахстан и Кыргызстан – отгружено 65% от общего объема – 119 849 т. В целом география экспортных поставок в разрезе сельскохозяйственных культур выглядит следующим образом:

в Республику Казахстан экспортировано 39 928 т пшеницы, 8 375 т рапса, 5 092 т ячменя, 862 т подсолнечника, а также 519 т гороха и 20 т льна;

в Республику Кыргызстан экспортировано 32 975 т пшеницы;

в Республику Азербайджан экспортировано 14 970 т пшеницы и 760 т ячменя;

в КНР экспортировано 12 667 т рапса, 10 013 т овса, 5 227 т льна, 4 050 тонн пшеницы и 121 тонна гречихи;

в Монголию отправлено 11 543 т пшеницы, 798 т рапса и 877 т овса;

в Пакистан, Латвию, Бангладеш, ОАЭ и Непал экспортирован горох в объеме 10 474 т, 8 428 т, 945 т, 945 т и 536 т соответственно;

в Республику Беларусь отправлено 2 083 т рапса;

в Латвию и Чехию отправлено 320 т льна.

Кроме того, в Республики Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, а также в Израиль и Монголию отправлено 7 800 тонн продуктов переработки зерна (крупа, мука, отруби, клетчатка, толокно и др.). Вывоз всех партий с территории региона осуществлялся железнодорожным и автомобильным транспортом.

Фото: pixabay.com, автор- Hans