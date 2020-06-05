СИЗы от поставщиков фруктов и медоборудования

— Собирая информацию о ценах на средства индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфицирующие средства, я проанализировала закупки с декабря 2019 года по текущее время. Последнее обновление данных было 27 мая. Я промониторила десять крупнейших больниц Новосибирской области, которые, по данным из открытых источников, контактируют с больными COVID-19. Эти больницы самостоятельно (а также через минздрав) закупили указанной продукции на 280 млн рублей, из которых на 183 млн — закупки именно минздрава.

Крупнейшая больница, которой достается больше СИЗов, — 11-я. Только COVID-ных здесь — более 600 коек. На нее приходятся более 83 млн рублей в этой категории. Удивляет огромный разброс в деньгах, выделяемых на СИЗы, среди больниц. Так, на 25-ю больницу на 250 COVID-ных коек потрачены 18 млн рублей. А самую маленькую сумму (230 тысяч) в моей выборке получил госпиталь ветеранов войн №2.

Среди поставщиков СИЗов есть один ярко выраженный лидер — ГК «Здравмедтехника». Из закупок минздрава на нее приходятся 120 млн рублей. Это швейная компания, изготавливающая защитные костюмы. Но объективных причин для столь масштабных закупок в одном месте я не увидела. Кроме того, компания подняла цены на свою продукцию минимум в полтора раза. По всей видимости, у нее есть сложности с отгрузками в срок. Возможно, она набрала заказов больше, чем может произвести.

Подавляющее большинство закупок происходит по схеме «закупки у единственного поставщика». Это закупка, где нет видимого торга. Когда поставщик в конкурсной процедуре ставит цену в 960 рублей, а через несколько дней — 1,6 тысячи на ту же продукцию, это вызывает вопросы.

Анализируя закупки СИЗов, я наткнулась на две компании, которые не похожи на поставщиков медицинских изделий. У них нет никакой истории в сфере госпоставок, в сфере торговли фармпродукцией. Одна — оптовик овощей и фруктов. Вторая — оптовик широкого профиля. Особая пикантность — у нее полтора десятка исполнительных производств из-за долгов по налогам, завершенных потому, что их невозможно взыскать. Приставы, значит, найти эту компанию не могут, а минздрав нашел — и закупил маски по 17 рублей. При этом у минздрава есть текущий контракт на поставку 3 млн масок по 7 рублей от новосибирского производителя.

Я просмотрела закупки минздрава в целом (без разделения на категории) за период с октября 2018 года и обнаружила еще несколько компаний, поставляющих дорогое оборудование преимущественно нашему минздраву. Наиболее странные две из них. Их возглавляют, скорее всего, братья — люди с одинаковыми фамилиями и отчествами. Одна компания зарегистрирована в Москве, другая — в Краснообске. В сумме эти компании поставили новосибирскому минздраву оборудования на 210-215 млн рублей за год с небольшим. У одной из них сейчас есть текущий контракт на 10 ИВЛ. Во всем остальном компании — «пустые». Выручка — нулевая. Других заказчиков, кроме минздрава, у них нет. Нет и признаков того, что они ведут рыночную деятельность. Из оборудования в большей степени закупаются УЗИ-аппараты, несколько ЛОР-комбайнов, сейчас — ИВЛ. И хотя большинство закупок проведено с аукциона, на них удивительным образом подается одна-единственная заявка.

Материал подготовлен на основе выступления спикера в эфире программы Youtube – канала «Бойко о главном»