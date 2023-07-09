С начала года из Узбекистана и Таджикистана в Новосибирскую область приехало более 50 тысяч мигрантов

За 6 месяцев 2023 года на регистрационный учет в миграционной службе Новосибирской области встали более 76,7 мигрантов, пишет РБК Новосибирск со ссылкой на региональное ГУ МВД. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего в регион приезжают из Узбекистана и Таджикистана — 28,2 тыс и 24,7 тыс человек соответственно. Далее идут Казахстан (9,8 тыс. человек) и Азербайджан (2,5 тыс. человек).

В 2022 году на учет встали 37,6 тысяч человек из Узбекистана и 35 тысяч человек из Таджикистана.

За полгода иностранные граждане оформили 6 тыс. видов на жительство, более 4 тыс. паспортов РФ и более 20 тыс. патентов. Чаще всего их получали граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

С начала текущего года с учета сняли 59,9 тыс. человек. Это на 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Новосибирскстата, в 2022 году в Новосибирскую область приехали жить 75,1 тысячи человек. Общая численность населения региона за прошлый год сократилась на 3,2 тысячи человек. Это связано с существенной разницей между количеством родившихся (26,7 тысячи) и умерших (38,3 тысячи).

Ранее редакция сообщала, что с начала 2023 года в Новосибирской области количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.