В Новосибирской области растет число преступлений, совершенных мигрантами

С начала 2023 года в Новосибирской области количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет КП-Новосибирск со ссылкой на врио начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Сергея Захарова.

Так, в 2022 году за полгода было зафиксировано 363 преступления, в 2023 — 410.

— При этом в прошлом году преступления совершили 241 мигрант и иностранный гражданин, а в этом — 204, — пояснил прокурор.

Он уточнил, что статистика выросла, потому что теперь каждый эпизод фиксируют как отдельное нарушение закона.

По данным прокуратуры Новосибирской области, мигранты нарушают разные законы: за прошлый год было зарегистрировано 41 преступление против половой неприкосновенности, 47 – против жизни и здоровья, 66 преступлений касались незаконного оборота наркотиков и нарушения ПДД, также мигранты совершили 16 грабежей и 4 разбоя.

Напомним, 21 мая на улице Хилокской в Новосибирске мигранты в очередной раз устроили массовую драку. В июне жители улицы опубликовали открытое письмо к властям региона и города, а также главе СКР Александру Бастрыкину, в котором пожаловались на соседство с мигрантами.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин вновь обратил внимание на Хилокский рынок в Новосибирске.