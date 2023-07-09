В Искитиме простились с 32-летним Романом Мазуровым, погибшим в зоне СВО

В городе Искитим Новосибирской области 7 июля простились с 32-летним участником специальной военной операции Романом Мазуровым. Сообщение об этом опубликовано в группе «Новосибирск скорбит» ВКонтакте. Бойца похоронили с почестями на воинском кладбище.

Роман Мазуров родился 23 июня 1990 года. Учился в искитимской школе №6. Подписал контракт на военную службу с Министерством обороны в 2023 году. Погиб на территории ДНР 17 июня, за пять дней до своего 33-летия.

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