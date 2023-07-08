Сузунское предприятие начало выпускать стаканчики для мороженного

Предприятие из Сузуна АО «Эффект» запустило производство нового изделия —стаканчика для мороженого в формате «пинта». Его выпускают в Бельгии и Польше. Это реальный пример налаживания импортозамещающего производства, подчеркивает пресс-служба правительства Новосибирской области.

По данным Seldon.Basis, АО «Эффект» создано в 1999 году, уставный капитал — 1,5 млн рублей. Учредитель — АООТ Завод «Транзистор» (95,3%), граждане России — 4,6%, директор — Юсиф Кизимов, Выручка компании в 2022 году составила 455,6 млн рублей (-5% к 2021 году), чистая прибыль — 14,78 млн (-21%).

«Эффект» — градообразующее и многопрофильное предприятие, представляет химическую отрасль. Производственные площади компании составляют более десяти тысяч квадратных метров. Основной деятельностью АО «Эффект» является переработка полимеров и производство пластмассовых изделий для упаковки товаров. Ассортиментный перечень производимой на предприятии продукции включает 144 группы товаров: детские игрушки, тара и упаковка, крышка полиэтиленовая, крышка для консервирования, сотовый поликарбонат, товары народного потребления: вёдра, тазы, ящики, лопаты, мётлы, грабли.

Ранее редакция сообщала о росте экспорта мороженого из Новосибирской области.