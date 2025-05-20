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Более 120 тысяч новосибирцев уже проголосовали за объекты благоустройства

  • 20/05/2025, 11:35
Более 120 тысяч новосибирцев уже проголосовали за объекты благоустройства
Победившие проекты будут реализованы в следующем году при финансовой поддержке федерального и областного бюджетов

До завершения голосования за объекты благоустройства в Новосибирской области осталось чуть больше трех недель. На данный момент свой голос отдали уже свыше 120 тысяч жителей.

Как отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Степан Рахманов, голосование, проводимое в рамках федеральной инициативы «Формирование комфортной городской среды», продлится до 12 июня.

Выбор доступен на онлайн-платформе  zagorodsreda.gosuslugi.ru. Новосибирцам предлагается оценить 65 территорий, расположенных в 24 городах и районных центрах. Победившие проекты будут реализованы в следующем году при финансовой поддержке федерального и областного бюджетов.

Активное обсуждение проектов развернулось и в Новосибирске. Например, в Кировском районе состоялось обсуждение планов по благоустройству сквера «Кировский», расположенного перед зданием районной администрации на улице Петухова. Данный сквер является частью концепции Затулинского дисперсного парка. Проект предусматривает создание прогулочных маршрутов с фотозонами и арт-объектами, площадок для мероприятий, зон отдыха для семей с кофейней. Для удобства пешеходов планируется установить пандусы и тактильную плитку, а также создать велодорожки. Разработчики предлагают обновить озеленение, используя местные растения, максимально сохранив существующие насаждения. Площадь сквера составляет 1,4 гектара.

В ближайшее время подобные обсуждения пройдут и в других районах города.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства НСО. Автор иллюстрации: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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