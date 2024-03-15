РЖД займется городской электричкой в Новосибирске в 2025 году

Новосибирск включен в федеральную программу «Мобильный город», эта программа финансируется бюджетом РФ (из ФНБ — Фонд национального благосостояния). В рамках этой программы ОАО «РЖД» реализует проекты по развитию инфраструктуры для городских электричек. Об этом представители ОАО «РЖД» рассказали депутатам Госдумы. Судьбой проекта городской электрички в Новосибирске компании поинтересовался депутат Госдумы от Новосибирской области, член СРЗП Александр Аксененко.

— Кроме Новосибирска в программу включены ещё 6 регионов, соблюдается очередность. И Новосибирск, вместе с Екатеринбургом, вынесены по срокам реализации за 2025-й год, — пояснили представители РЖД. — Одна из причин — Новосибирск оказался самым капиталоемким по реализации программы — десятки млрд. рублей. Но и объемы прироста пассажиропотока в Новосибирске одни из самых больших. Поэтапно мы уверены, что дойдем и до Новосибирска.

Напомним, проект городской электрички в Новосибирске пытаются продвигать уже много лет, в том числе для обеспечения выезда жителей отдаленных микрорайонов, минуя пробки. Первая и единственная станция была введена в эксплуатацию летом 2021 года — «Пригородный простор».

Весной 2021 года в ответ на запрос Infopro54 в Минтрансе региона сообщали, что рассматривается вариант реализации проекта «Городская железная дорога» в несколько этапов:

организация движения дополнительных пригородных электропоездов по маршруту ст. Чик – ст. Мочище;

строительство новых остановочных платформ о.п. «Спортивная», о.п. «Университет», о.п. «Обское море», о.п. «Пригородный простор», организация транспортно-пересадочных узлов и подвозящих маршрутов городского пассажирского транспорта;

реконструкция пути ст. Иня-Восточная – о.п. «Нордмолл»; строительство третьего пути на участке ст. Обь – ст. Клещиха и новых остановочных платформ о.п. «Нордмолл», о.п. «Близкий», о.п. «Чистая слобода», о.п. «Клещиха», продление движения пригородных поездов до о.п. «Клещиха»;

реконструкция существующего ж/д пути о.п. «Нордмолл» – ст. Пашино; строительство третьего пути на участке ст. Клещиха – ст. Чемская и строительство новых остановочных платформ о.п. «Пашино», о.п. «Чемской», а также продление движения пригородных поездов до ст. Чемская, ст. Пашино.

— Реализация проекта предусматривает принятие решений по развитию дополнительной железнодорожной инфраструктуры: строительству второго мостового перехода через реку Обь, строительству выделенных железнодорожных путей, остановочных платформ, обустройству посадочных площадок, развитию станции Новосибирск – Главный, приобретению дополнительного подвижного состава и др., а также определению источника финансирования на развитие инфраструктурных объектов, — уточнялось в ответе. полученном редакцией в Минтрансе.

Ориентировочная стоимость проекта «Городской железной дороги» в ценах 2021 года составляла 14 млрд. В это сумму входило строительство станций, в том числе платформы «Университетская», а также третьего пути.

Кроме того, в Новосибирске неоднократно поднимался вопрос о создании аэроэкспресса до Толмачево. Однако, в итоге стало известно, что строительство отдельной ветки для электрички в аэропорт связано с инвестиционной программой РЖД: необходимо строительство нового железнодорожного моста.

Ранее редакция сообщала о том, что 30% перевозок «Экспресс-Пригорода» уже приходится на городскую электричку по Новосибирску.