РЖД займется городской электричкой в Новосибирске в 2025 году

Новосибирск включен в федеральную программу «Мобильный город», эта программа финансируется бюджетом РФ (из ФНБ — Фонд национального благосостояния). В рамках этой программы ОАО «РЖД» реализует проекты по развитию инфраструктуры для городских электричек. Об этом представители ОАО «РЖД» рассказали депутатам Госдумы. Судьбой проекта городской электрички в Новосибирске компании поинтересовался депутат Госдумы от Новосибирской области, член СРЗП Александр Аксененко.
— Кроме Новосибирска в программу включены ещё 6 регионов, соблюдается очередность. И Новосибирск, вместе с Екатеринбургом, вынесены по срокам реализации за 2025-й год, — пояснили представители РЖД. — Одна из причин — Новосибирск оказался самым капиталоемким по реализации программы — десятки млрд. рублей. Но и объемы прироста пассажиропотока в Новосибирске одни из самых больших. Поэтапно мы уверены, что дойдем и до Новосибирска.
Весной 2021 года в ответ на запрос Infopro54 в Минтрансе региона сообщали, что рассматривается вариант реализации проекта «Городская железная дорога» в несколько этапов:
— Реализация проекта предусматривает принятие решений по развитию дополнительной железнодорожной инфраструктуры: строительству второго мостового перехода через реку Обь, строительству выделенных железнодорожных путей, остановочных платформ, обустройству посадочных площадок, развитию станции Новосибирск – Главный, приобретению дополнительного подвижного состава и др., а также определению источника финансирования на развитие инфраструктурных объектов, — уточнялось в ответе. полученном редакцией в Минтрансе.
Кроме того, в Новосибирске неоднократно поднимался вопрос о создании аэроэкспресса до Толмачево. Однако, в итоге стало известно, что строительство отдельной ветки для электрички в аэропорт связано с инвестиционной программой РЖД: необходимо строительство нового железнодорожного моста.
Ранее редакция сообщала о том, что 30% перевозок «Экспресс-Пригорода» уже приходится на городскую электричку по Новосибирску.
Фото базовое: Infopro54, Аксененко — из телеграм-канала депутата
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