Полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков в Новосибирске

Транспортные полицейские изъяли партию наркотических средств α-PVP и MDMA в Новосибирске.

По данным управления на транспорте МВД по СФО, на станции Новосибирск задержали двоих 20-летних жителей Заельцовского района, подозреваемых в распространении наркотических средств бесконтактным способом.

— В квартире одного из подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли почти 120 готовых к сбыту разовых доз наркотического средства α-PVP. По заключению экспертов, масса запрещенного вещества превышает 90 граммов, — говорится в сообщении ведомства.

Также полиция установила, что мужчина ранее сбыл покупателю несколько таблеток «экстази».

А другой задержанный делал закладки MDMA. Четыре оборудованных им тайника обнаружены в Дзержинском районе. Содержимое изъято.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что тайник с 11 кг героина в автомобиле нашли полицейские в Новосибирске.