Полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков в Новосибирске

Транспортные полицейские изъяли партию наркотических средств α-PVP и MDMA в Новосибирске.
По данным управления на транспорте МВД по СФО, на станции Новосибирск задержали двоих 20-летних жителей Заельцовского района, подозреваемых в распространении наркотических средств бесконтактным способом.
— В квартире одного из подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли почти 120 готовых к сбыту разовых доз наркотического средства α-PVP. По заключению экспертов, масса запрещенного вещества превышает 90 граммов, — говорится в сообщении ведомства.
Также полиция установила, что мужчина ранее сбыл покупателю несколько таблеток «экстази».
А другой задержанный делал закладки MDMA. Четыре оборудованных им тайника обнаружены в Дзержинском районе. Содержимое изъято.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее редакция сообщала о том, что тайник с 11 кг героина в автомобиле нашли полицейские в Новосибирске.
Фото: Freepik- rawpixel.com
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