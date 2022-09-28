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Владимиру Лаптеву избрали меру пресечения

  • 28/09/2022, 19:24
Мошенничество с бюджетными средствами
Он заключен под стражу.

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска сегодня избрана мера пресечения в отношении обвиняемого депутата регионального парламента Владимира Лаптева. Он заключен под стражу на 2 месяца — до 26 ноября, говорится на сайте суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Позже прошла информация о том, что после оглашения решения судьи депутат под конвоем был доставлен в больницу из зала суда, из-за жалобы на плохое самочувствие.

Напомним, председатель комиссии по экологии и экс-сенатор Владимир Лаптев был задержан на этой неделе. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело, а в его доме прошел обыск. Лаптев подозревается в получении взятки от коллеги-депутата за оплачиваемую из бюджета должность в комиссии по экологии.

Владимир Лаптев представляет в региональном парламенте партию «Единая Россия». Избран по округу №3. Также работал депутатом в 4, 5 и 6 созывах. С 2015 года по 2020 год — член совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания Новосибирской области. По данным, размещенным на сайте регионального парламента, Владимир Лаптев в 2021 году заработал 2,9 млн рублей. У него в собственности дом 368 кв метров, земельный участок 318 кв м и гараж — 25 кв м. У несовершеннолетнего ребенка участки площадью 1420 кв м и 796 кв м, а также объект — 210 кв м и квартира 28.7 кв м.

Ранее за мошенничество с госсубсидией мандата были лишены депутаты регионального парламента Александр Морозов и Валентин Сичкарев. Позже за махинации с банковской картой помощника был задержан депутат Глеб Поповцев. В сентябре у следствия возникли вопросы к Ивану Сидоренко. Позже сообщалось, что он признал свою вину и возместил ущерб бюджету в размере более 160 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что в Москве решением суда был задержан экс-депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля. 

Фото пресс-службы регионального парламента

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : мошенничество с бюджетными средствами арест депутата


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