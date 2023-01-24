Рекламодателям

С начала года в области зарегистрирован первый случай бешенства животных

  • 24/01/2023, 15:23
Автор:
зарегистрирован первый случай бешенства животных
Полностью предотвратить заболеваемость специалисты пока не в силах.

На территории Здвинского района выявлен первый, с начала текущего года, случай заболевания бешенством животных. Переносчиком заболевания стала дикая лиса. Ввиду того, что как раз дикие животные являются основными перевозчиками, специалисты не могут на 100% провести необходимые профилактические работы. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказал замначальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.

 Дикие животные, которые являются главными разносчиками, в период болезни способны пробежать очень большие расстояния до 200 км в сутки, рассказывает замначальника управления. По пути они могут покусать других животных, вступать с ними в драки. Например, приходя в деревню, вступают в борьбу с собаками. Если собаки не привиты, то это даёт дополнительных больных животных

При этом, как отмечает эксперт, динамика бешенства на территории Новосибирской области говорит о снижении заболеваемости с 16 случаев в 2020 до 5 в 2022 году. Ранее, во второй половине нулевых – начале 10-х в области на территории области фиксировалось до 160 случаев карантина по бешенству в год.

Очаг циркулирует в дикой природе, и его отследить и профилактировать очень трудно, говорит Владимир Гоппе. Мы можем пройти по всем подворьям и вакцинировать всё восприимчивое поголовье. В дикой природе не так. Но по опыту других субъектов, мы тоже проводим вакцинацию животных в дикой природе. Если мы удержимся даже на таком уровне, это будет неплохо. Надеюсь проблемы с бешенством будут минимизированы.

Как прозвучало в ходе пресс-конференции, факты обескровливания домашних животных и птиц, периодически публикуемые в соцсетях жителями сельской местности, как правило не имеют ничего общего ни с бешенством диких животных, ни с народной мистической версией о так называемой «сибирской чупакабре».

Слышал такое название, но чудес не бывает, поясняет замруководителя управления. Это всё связано с животными, обитающими в дикой природе. Что может значить, когда в курятнике вся птица оказалась уничтожена? Пришёл хорёк или колонок и в охотничьем азарте их всех задушил. Ему-то, может, надо было крови попить всего с одной курицы, а он в охотничьем азарте это сотворил. Если птица содержится в каком-то летнем законе, то туда могут попасть и безнадзорные собаки. Минприроды приводит факты, что они могут в лесу напасть и на косулю, когда та ослабевает. На крупных домашних животных нападают ещё и волки.

 

Ранее редакция сообщала, какие заболевания у диких животных фиксировались в Новосибирской области в прошлом году.

Фото pixabay.com, автор StockSnap

521

Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : случаи бешенства дикие животные


Спецоперация на Украине

Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
19/01/23 17:27
Указ президента России о частичной мобилизации все еще действует
17/01/23 17:24
В случае смерти или гибели героя правом на получение земли смогут воспользоваться его родные
16/01/23 11:50
Госдума РФ

В Госдуме решается судьба мандатов двух депутатов горсовета Новосибирска

Есть вероятность, что их полномочия будут прекращены до окончания работы созыва.
Читать статью >>
Федеральный центр химии

В Иркутской области создадут Федеральный центр химии

Развитие площадки планируется по четырем направлениям.
Читать статью >>
Расселение ветхого и аварийного жилья

Новосибирск хочет получить 12 млрд на расселение ветхого и аварийного жилья

Для этого нужно за год выполнить двойной объем работы. При этом в мэрии подчеркивают, что застройщиков будут обязывать решать вопрос с социалкой.
Читать статью >>
захоронение животных

В Новосибирской области 9 скотомогильников с сибирской язвой

На установление и содержание санитарно-защитных зон на месте сибиреязвенных захоронений в 2023 году будет направлено более 16 млн рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

В Госдуме решается судьба мандатов двух депутатов горсовета Новосибирска

24/01/2023, 19:44

Замминистра здравоохранения Алтайского края уволили в связи с утратой доверия

24/01/2023, 18:59

В Иркутской области создадут Федеральный центр химии

24/01/2023, 18:52

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с государственной землёй в Бердске

24/01/2023, 18:32
Популярное

Wildberries грозит статус иноагента

24/01/2023, 16:03

Чтобы пересечь границы РФ на машине, придется резервировать дату и время

24/01/2023, 11:52

Бессрочное продление нулевой ставки налога на прибыль для IT повредит бюджету

23/01/2023, 18:47
Новости компаний

ВТБ: в 2023 году до половины новых автомобилей в России будет продано в кредит

24/01/2023, 15:17

ВТБ: доля валютных вкладов достигла минимальных значений

24/01/2023, 11:03

Для будущих студентов: с Лицеем от «Ростелекома» сибиряки смогут готовиться к поступлению в вузы онлайн

24/01/2023, 10:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска