С начала года в области зарегистрирован первый случай бешенства животных

На территории Здвинского района выявлен первый, с начала текущего года, случай заболевания бешенством животных. Переносчиком заболевания стала дикая лиса. Ввиду того, что как раз дикие животные являются основными перевозчиками, специалисты не могут на 100% провести необходимые профилактические работы. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказал замначальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.

— Дикие животные, которые являются главными разносчиками, в период болезни способны пробежать очень большие расстояния — до 200 км в сутки, — рассказывает замначальника управления. — По пути они могут покусать других животных, вступать с ними в драки. Например, приходя в деревню, вступают в борьбу с собаками. Если собаки не привиты, то это даёт дополнительных больных животных

При этом, как отмечает эксперт, динамика бешенства на территории Новосибирской области говорит о снижении заболеваемости с 16 случаев в 2020 до 5 в 2022 году. Ранее, во второй половине нулевых – начале 10-х в области на территории области фиксировалось до 160 случаев карантина по бешенству в год.

— Очаг циркулирует в дикой природе, и его отследить и профилактировать очень трудно, — говорит Владимир Гоппе. — Мы можем пройти по всем подворьям и вакцинировать всё восприимчивое поголовье. В дикой природе не так. Но по опыту других субъектов, мы тоже проводим вакцинацию животных в дикой природе. Если мы удержимся даже на таком уровне, это будет неплохо. Надеюсь проблемы с бешенством будут минимизированы.

Как прозвучало в ходе пресс-конференции, факты обескровливания домашних животных и птиц, периодически публикуемые в соцсетях жителями сельской местности, как правило не имеют ничего общего ни с бешенством диких животных, ни с народной мистической версией о так называемой «сибирской чупакабре».

— Слышал такое название, но чудес не бывает, — поясняет замруководителя управления. — Это всё связано с животными, обитающими в дикой природе. Что может значить, когда в курятнике вся птица оказалась уничтожена? Пришёл хорёк или колонок и в охотничьем азарте их всех задушил. Ему-то, может, надо было крови попить всего с одной курицы, а он в охотничьем азарте это сотворил. Если птица содержится в каком-то летнем законе, то туда могут попасть и безнадзорные собаки. Минприроды приводит факты, что они могут в лесу напасть и на косулю, когда та ослабевает. На крупных домашних животных нападают ещё и волки.

Ранее редакция сообщала, какие заболевания у диких животных фиксировались в Новосибирской области в прошлом году.