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В Сузуне и Коченево разрешили отстреливать животных из-за вспышки трихинеллеза

  • 30/09/2022, 16:32
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вспышка трихинеллеза в Новосибирской области
Как сообщил эксперт, болезнь опасна для людей. В результате заражения бывают нередкими смертельные случаи.

В двух районах Новосибирской области специалисты Минприроды выявили вспышки трихинеллеза. В связи с этим на территории Шипуновского сельсовета в Сузуне и на территории Овчинниковского сельсовета в Коченево объявлен карантин, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на официальное сообщение на сайте ведомства.

С целью уничтожения очагов трихинеллеза в Коченевском районе Новосибирской области власти разрешили убить 173 кабана, восемь бурых медведей, 19 лисиц, 28 рысей, в Сузунском районе Новосибирской области – восемь лисиц, 60 барсуков и 18 соболей.

— Разрешенные орудия охоты: огнестрельное охотничье оружие, самоловы, — отмечается в документе. — Все добытые туши будут подвержены трихинеллоскопии – исследованию мяса на трихинеллез.

По словам биолога Алексея Яновского, в человеческий организм трихинеллы попадают с мясом зараженных животных, если отсутствовала или была недостаточной тепловая обработка, то есть с недоваренным, слабосоленым, вяленым продуктом. В большинстве случаев в этом смысле опасны кабан, медведь, барсук и т.п.

— Человек для трихинелл бесполезен в смысле, что его никто не съест. Но при «капсулировании» личинок трихинелл в мышцах человека начинается страшная лихорадка, отчего нередки случаи смерти, — добавил Алексей Яновский.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области разрабатывается список новых особо охраняемых природных территорий.

Фото: pixabay.com — Pexels

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : минприроды животные болезни


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