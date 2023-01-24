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Падение сосулек на людей мэрия предотвратит с прокуратурой

  • 24/01/2023, 15:18
Автор:
расчистка крыши от снега
Коммунальщикам сделают «очередное китайское» до возможной трагедии.

С помощью прокуратуры привлекать к ответственности коммунальщиков, не организовавших должным образом работы по очистке кровель от снега и наледи, а также по противогололёдной обработке придомовых территорий – такое поручение в ходе оперативного совещания озвучил вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.

Говорю только про потенциально опасные места. Департаменту (энергетики и ЖКХ) и главам администраций принять все меры по обеспечению безопасности людей, заявил вице-мэр, обращаясь к профильным чиновникам. Это должно быть сделано незамедлительно. Понимаю, что волшебной палочки ни у кого нет, и все кровли враз очистить не получится. Но огораживание этих мест должно быть выполнено. У нас есть, хоть и небольшая, но совместная практика работы с хозяйствующими субъектами и прокуратурой. Давайте её также привлекать в отношении управляющих компаний и ТСЖ, которые не откликаются на просьбы, предостережения и так далее.

Напомним, что в прошлом году в Новосибирске за короткий срок произошло несколько несчастных случаев в результате падения наледи с крыш на людей, в результате чего пешеходы получили травмы. Это стало поводом для критики вначале мэрии со стороны губернатора, потом непосредственно профильных подразделений муниципалитета со стороны главы города.

С началом текущего зимнего сезона, по информации мэрии, муниципалитет неоднократно предупреждал хозяйствующие субъекты о необходимости своевременной расчистки кровель и антигололёдной обработки придомовых территорий.

 Управляющим компаниям комитет жилищной инспекции разослал уведомления и напоминания о приведении придомовых территорий в нормативное состояние: ограждение мест возможного схода снега и наледи, уборка крыш от снега и наледи, посыпка реагентами и песком мест передвижения людей, сообщал в конце ноября начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.

 

Ранее редакция сообщала о качестве работ по уборке снега с городских улиц.

 

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега расчистка крыши от снега


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