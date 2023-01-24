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Wildberries грозит статус иноагента

  • 24/01/2023, 16:03
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Wildberries грозит статус иноагента
Причина в продаже книг авторов с таким же статусом без соответствующей маркировки.

Крупный российский маркетплейс Wildberries, который принадлежит миллиардерше Татьяне Бакальчук, может получить статус иностранного агента.

Депутата нижней палаты, первый заместитель главы профильного думского комитета Дмитрий Гусев официально предупредил руководство маркетплейса о необходимости соблюдать правила при продаже книг Михаила Зыгаря, Дмитрия Быкова признанных иноагентами, а также других подобных авторов, сообщает Telegram-канал MASH.

В своем обращении Дмитрий Гусев заявил, что, если маркетплейс не прекратит игнорировать закон об иноагентах с соответствующими требованиями по маркировке их произведений, такой же статус появится и у самой компании.

Следует отметить, что в Wildberries изначально предпринимали попытки списать все на обычную ошибку копирайтеров и менеджеров, однако пообещали быть более бдительными.

Ранее редакция сообщала, что книжные магазины удаляют книги после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Фото пресс-службы компании

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : маркетплейс иноагент Госдума Wildberries


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