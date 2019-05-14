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С начала года в Росреестре зарегистрировано 22,4 тысячи ипотек

Это на 8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • 14/05/2019, 17:03
С начала года в Росреестре зарегистрировано 22,4 тысячи ипотек

Количество регистрационных записей об ипотеке, внесенных в ЕГРН в апреле 2019 года составило 6,8 тысячи, по сравнению с показателями апреля 2018 года – 7,4 тысячи, количество ипотек снизилось на 7%, а по сравнению с количеством ипотек, зарегистрированных в апреле 2017 года, выросло на 22%, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Всего за 4 месяца текущего года управлением внесено 22,4 тысячи записей об ипотеке, это на 8% меньше по сравнению с показателями 4 месяцев 2018 года – 24,4 тысячи и на 25% больше, чем за 4 месяца 2017 года – 17,9 тысячи.

Фото: pixabay.com, автор- mastersenaiper

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