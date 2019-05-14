«Обувь России» внедрила в производство новый вид обуви

Группа компаний «Обувь России» запустила в серийное производство новый вид обуви для пищевой промышленности, медицинской отрасли и клининговых компаний, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что это собственная разработка группы, которая полностью соответствует требованиям, предъявляемым к специальной обуви. Часть процессов по изготовлению новой обуви осуществляется на площадке в Новосибирске, где располагается цех по производству обуви из сверхлегкого материала ЭВА, а часть процессов — в Бердске, где находятся основные раскройно-швейный и сборочный цеха группы. Компания уже выпустила пилотную партию в объеме 5 тыс. пар обуви. В целом производственные мощности Группы позволяют производить до 50 тыс. пар такой обуви в год.

Компания разрабатывала ботинок совместно с одним из крупнейших в России пищевых холдингов. Это позволило группе провести полевые испытания (протестировать) новый вид обуви в реальных условиях производства и доработать модель с учетом всех рекомендаций.

Новая модель обуви успешно прошла испытания на скольжение, на соответствие санитарно-эпидемиологическим, санитарно-химическим и токсиколого-гигиеническим требованиям. В результате «Обувь России» получила декларацию, подтверждающую соответствие обуви Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств защиты», и может поставлять обувь для предприятий на территории России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Изготовление корпоративной обуви — одно из перспективных направлений производства компании «Обувь России». Сейчас «Обувь России» выпускает широкий ассортимент обуви, предназначенной для эксплуатации в различных производственных условиях и выдерживающей экстремальные нагрузки. В 2017 году группа подписала трехлетний контракт со Сбербанком на выпуск более 80 тыс. пар обуви для службы инкассации и охраны банка. В ближайшем будущем группа планирует расширять сотрудничество с крупными предприятиями пищевой промышленности и фармацевтики.

Фото: пресс-служба компании