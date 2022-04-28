С начала пожароопасного сезона в округе зарегистрировано более 25 тысяч возгораний

Большинство термических точек было зарегистрировано в Красноярском крае, Омской и Новосибирской областях. С учетом прогноза особый противопожарный режим установлен во всех регионах, кроме Иркутской и Томской областей. По состоянию на 28 апреля, на землях лесного фонда действует 7 лесных пожаров, на общей площади 26 гектаров. Об этом на совещании в полпредстве сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области – председатель Совета руководителей территориальных органов МЧС России Сибирского федерального округа Виктор Орлов.

По его словам, особую тревогу вызывает обстановка, связанная с ландшафтными пожарами. На сегодняшний день их зарегистрировано более пяти тысяч, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Общая площадь, пройденная огнём, составила около 10 тысяч гектаров. Орлов подчеркнул, что в период с 15 по 17 апреля произошёл всплеск ландшафтных пожаров в западной части округа. Для стабилизации ситуации вводилась в строй резервная пожарная техника. В полную готовность приведены силы добровольных пожарных команд, в горимые районы направлены оперативные группы, аэромобильные группировки МЧС России.

Полпред Анатолий Серышев поручил в преддверии длительных выходных обеспечить оперативное доведение информации о возникновении термических аномалий до руководителей органов местного самоуправления, усилить надзор за осуществлением мер пожарной безопасности, сообщает Сибирских окружной информационный центр. Приоритетное направление — информирование граждан о строгом соблюдении противопожарных правил. Ранее полномочный представитель рекомендовал главам субъектов Федерации округа принять неотложные меры по обеспечению надёжной защиты населённых пунктов от природных пожаров.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области аграриев лишат господдержки за палы травы. А также о том, что в Новосибирске протестировали самолет для тушения пожаров.