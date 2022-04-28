Единороссы «засветили» первых кандидатов на округ №4

Новосибирское реготделение партии «Единая Россия» обнародовало данные первых участников предварительного голосования за получение статуса партийного кандидата на довыборах в Заксобрание по избирательному округу №4, включающему Барабинский и Здвинский районы.

Среди первых троих кандидатов наиболее известностен в области экс-кандидат в Госдуму и экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов. Примечательно, что в прошлогодних парламентских выборах Новоселов был выдвинут от реготделения КПРФ на территории округа №137, где в результате проиграл лидеру областных справороссов Александру Аксененко. В период агиткампании Новоселов позиционировался на сайте КПРФ как советник мэра Новосибирска, лидера областных коммунистов Анатолия Локтя. Как следует из аккаунта потенциального кандидата теперь уже в Заксобрание и теперь уже от «Единой России», активную работу на территории округа он проводит уже довольно продолжительное время, встречаясь с местными активистами в населенных пунктах, поздравляя их с праздниками и позиционируя себя в качестве создателя Фонда развития городских и сельских территорий. Судя по фотоотчетам с официальных мероприятий, организованных органами исполнительной власти, можно предположить, что именно его областные единороссы могут рассматривать как фаворита предстоящего избирательного процесса.

— Еще в период моей работы в Первомайском районе Новосибирска за поддержкой стали обращаться жители соседних районов города и области — и в 2021 году я решил участвовать в кампании по выборам в Госдуму, — так объясняет Новоселов свою новую ипостась. — Победить мне не удалось, но приобретенный опыт считаю бесценным. За год объехал десятки районов, встретился с тысячами людей, сумел решить множество их проблем. И чтобы продолжить работу, создал Фонд развития городских и сельских территорий.

Стоит отметить, что подобные примеры «межпартийных» кандидатов в Новосибирской области — не редкость. К примеру, вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко в текущий созыв избралась от партии единороссов, при том что в предшествующем представляла коммунистов.

Возвращаясь к предварительному голосованию «Единой России», стоит отметить, что остальные двое его участников если и известны на территории области, то более локально. Это директор Колыванского районного ДК «Юность» Валерий Чурилов и исполнительный секретарь местного отделения партии в Ордынском районе Олеся Шевелева.

Напомним, что округ №4 стал вакантным по итогам выборов в Госдуму, куда прошел теперь уже экс-депутат Заксобрания и главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский.

Довыборы по округу должны состояться в единый день голосования в сентябре 2022 года.